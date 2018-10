FC Københavns budskab var ret klart efter 1-0-nederlaget på hjemmebane til Slavia Prag i Europa League.

Det var faktisk ikke så ringe igen, for Slavia Prag er et godt hold, lød det fra den ene københavnske mund efter den anden. Men når man som FC København også gerne vil sole sig i de tidligere tiders flotte europæiske togter, vil der naturligvis udefra være forventninger til mere end et nederlag til et tjekkisk hold.

Kan du forstå, hvis nogen mener, at I burde have været bedre?

»Både ja og nej. Nogle gange skal man også tænke på, at vi stadig er et lille land, som spiller mod nogle rigtig gode hold. Vores tidligere bedrifter i Europa har været over al forventning, og så kan det godt være, at fodbold-Danmark har fået en forventning om, at vi skal vinde, når vi spiller i Parken - også europæisk. Det er fint nok, og det beviser bare, at vi har gjort det godt i Europa. Men man er også nødt til at kigge på, hvilke modstandere man møder, og hvordan kampen udvikler sig. Hvis vi skulle have haft noget i dag, skulle det nok have været et point og ikke tre,« siger målmand Stephan Andersen.

Rasmus Falk i duel i opgøret mod Slavia Prag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rasmus Falk i duel i opgøret mod Slavia Prag. Foto: Liselotte Sabroe

Og det var altså den generelle holdning hos københavnerne, at det egentlig havde været en okay præstation mod Slavia Prag på trods af, at FCK ikke havde en afslutning på mål i løbet af de 90 minutter.

Også hos Rasmus Falk, der dog gerne ville gå med lidt af vejen på kritikken.

Det er et hold, I som minimum gerne vil sammenligne jer med, og I har købt en spiller derfra i Michael Lüftner. Er det ikke okay at forvente, at I gør mere mod dem på hjemmebane?

»Det forventer vi også selv. Vi gik ud for at være dominerende. Vi gik ud for at vinde kampen. Det formåede vi ikke, og vi er hamrende skuffede over det. Men det er ikke sort/hvidt det hele,« siger Rasmus Falk og uddyber.

Det er ikke blevet nemmere efter i dag. Vi skal formentlig have seks point.

»Det er pisseirriterende, at vi ikke i det mindste får uafgjort. For det kunne vi også bruge til meget mere. Det er hamrende irriterende for vores chancer i forhold til at spille europæisk efter vinter. Vi forventer også, at vi kan gå på banen og skabe en kamp og gøre os fortjent til at vinde. I dag var det en lige kamp, hvor vi havde en halv time i første halvleg, hvor vi sad godt på kampen. Men at sige, at det var en katastrofe, ville være useriøst.«

FC København har nu fire point i gruppe C, mens Slavia Prag har seks og Zenit har syv. Og det er netop de to klubber, som københavnerne møder på udebane i de kommende to kampe.

Derfor blev et avancement fra gruppen med et nederlag også markant sværere.

»Det er ikke blevet nemmere efter i dag. Vi skal formentlig have seks point. Forhåbentlig kan vi få tre point mod Bordeaux her i Parken, og så må vi se, hvad de andre kampe kan give,« siger Stephan Andersen.