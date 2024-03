Han er kendt for sine spydige kommentarer og kontroversielle meldinger, og mandag aften var ingen undtagelse for Denis Vavro.

Med sejren over FC Nordsjælland i Parken mandag sørgede de forsvarende danske mestre for, at der er ni point ned til fjerdepladsen, mens det er stort set dødt løb mellem dem, FC Midtjylland og ærkerivalerne fra Brøndby i tabellens absolutte top.

Og FC Københavns slovakiske stopper forudser også, at det er mellem de tre storhold, at mesterskabet skal afgøres.

»Jeg tror også, det står mellem FC Midtjylland, Brøndby og os. Det er nogle gode hold, og vi må se, hvem der vinder,« siger Vavro i et interview til Viaplay, men udpeger også sin ikke så overraskende favorit til at løfte titlen:

Slovakken fejer al snak om frygt for Brøndby af vejen. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Slovakken fejer al snak om frygt for Brøndby af vejen. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, det kommer til at blive en København-sejr.«

Det er dog de evige rivaler fra Vestegnen, der i øjeblikket sidder i førersædet med et forspring på et enkelt point til FCK.

Dermed kunne man forestille sig, at man som FCKer ville skue med et minimum lidt mistænksomt øje til ærkerivalerne, men adspurgt, om han er bare den mindste smule bange for Nicolai Vallys og co., fejer han alt, der kunne minde om frygt af banen.

»Nej. Jeg hader Brøndby, jeg beklager,« svarer han selvsikkert i interviewet, som du kan se øverst i artiklen.

Der er tre runder tilbage af Superligaens grundspil, inden mesterskabsspillet sparkes i gang, og de tre mesterskabskandidater skal møde hinanden på kryds og tværs flere gange.

Inden da tørner FC København dog allerede sammen med FC Midtjylland i næste runde af Superligaen, når MCH Arena danner ramme om et sandt topopgør i Superligaen, og som kan se en af de to mandskaber toppe ligaen – som minimum for en stund.