FC København er ude af Europa. Og det er ikke FC Midtjyllands skyld. Men så alligevel lidt.

For midtjyderne har været stærke i Superligaen med 41 point i 19 kampe. Derfor har københavnerne på intet tidspunkt set sit snit til at spare lidt spillere i Superligaen for at have dem skarpe til Europa League.

»Vi har jo haft et voldsomt kampprogram. Vi spillede kamp nummer 35 i dag, og når FC Midtjylland hele tiden vinder i Superligaen, kan vi ikke tage foden af speederen der. Det har gjort, at vi har været maksimalt pressede, og vi har haft problemer på angrebspositionen. Viktor Fischer, Pieros Sotiriou og Jonas Wind har haft skader. Det har været trukket enorme veksler på N’Doye. Det er ufatteligt, at den gamle mand kan klare det,« siger Ståle Solbakken.

Han og FC København sagde farvel til Europa League med et 0-1-nederlag til Bordeaux, og dermed endte FCK i bunden af Gruppe C med fem point i seks kampe. Det betyder dog ikke, at Ståle Solbakken ikke tager noget med fra endnu et europæisk gruppespil.

Peter Ankersen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Ankersen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har lært, at vi fortsat er et af de bedste hold defensivt. Der er vi tæt på perfekte. Men vi mangler lidt x-faktor nogle gange. Så mangler vi nok også den notoriske målscorer, som du nogle gange har brug for. Det kan N’Doye måske være, men han har måske været lidt for træt i de afgørende øjeblikke. Han har måttet arbejde lidt for langt nede i banen,« siger Ståle Solbakken.

FC Københavns program har været af den voldsomme slag i dette efterår. Det bliver knap så vildt på den anden side af jul, og derfor får farvellet til Europa heller ikke konsekvenser for københavnernes transfervindue, fortæller manageren.

»Det her betyder ikke noget for transfervinduet. Vi spiller 16 kampe efter jul, så vi har ikke brug for flere folk i den forstand,« siger Ståle Solbakken.

Han ønskede ikke at kommentere det rygte, der dukkede op tidligt torsdag om, at FCK skulle være tæt på at hente den tidligere Manchester United-back Guillermo Varela i hjemlandet Uruguay, hvor han spiller for Penarol.