Onsdag har FC København præsenteret deres regnskab. Og det ser ganske pænt ud.

Selskabet kommer ud af 2019 med et overskud på 75 millioner kroner, fremgår det af årsregnskabet fra Parken, der ejer FCK.

Samtidig har klubben også præsenteret en ny strategi. For i regnskabet fremgår det, at FCK vil holde længere på spillerne i jagten på sportslig succes.

Det betyder også, at klubben forventer færre transferpenge i 2020 i forhold til i 2019.

For det i igangværende år forventer klubben et overskud på mellem 0 og 20 millioner kroner.

»Ses der bort fra den regnskabsmæssige værdiregulering af investeringsejendomme svarer de udmeldte forventninger for 2020 til et resultat før skat på 34 til 54 mio. kr. Herudover budgetterer vi med betydelig lavere transferavance med henblik på at opnå de bedst tænkelige sportslige og økonomiske resultater i F.C. København, hvorfor at det samlede forventede resultat må anses som tilfredsstillende,« fortæller Bo Rygaard.

FCK solgte sidste år Robert Skov, Peter Ankersen, Jesse Joronen, Denis Vavro og Kenan Kodro. I januar i år blev Carlo Holse solgt, og i februar solgte klubben så Pieros Sotiriou.

