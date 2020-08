FC København har været på rov i Wolverhampton.

Den danske fodboldklub har ansat engelske Andrew Findlay, der skifter fra Premier League-klubben, hvor han har arbejdet som analytiker.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Findlay skal også lave analyser for FCK. Englænderen kommer blandt andet til at nærstudere kommende modstandere samt klubbens egne kampe, lyder det, ligesom han skal lave individuelle videoanalyser til FCK's spillere.

Findlay har ud over Wolverhampton også arbejdet i både Manchester City og Manchester United.

- Vi har fået ansat en super dygtig ekspert i Andrew, som vil være med til at rykke os rigtig meget på dette område, siger FCK-manager Ståle Solbakken på hjemmesiden.

- Andrew kommer med et virkelig flot cv, og jeg synes det fortæller lidt om vores klub, at vi har modtaget en ansøgning fra ham blandt mange andre dygtige folk.

Ud over tiden i Premier League har Andrew Findlay arbejdet for både det irske og skotske fodboldforbund.

- Det er en spændende mulighed, jeg har fået, og jeg ser frem til at være med til at sætte yderligere skub i de teknologiske muligheder, som er til rådighed i dag.

- Det bliver et sjovt arbejde, og jeg ser frem til at kunne hjælpe staben og spillerne til at kunne udvikle sig yderligere, siger englænderen, der allerede er tiltrådt i sit nye job.

/ritzau/