FC København vil måske hente en ny angriber, men det bliver ikke en dyr én, fastslår Ståle Solbakken.

Denne uge blev FC København-angriberne Jonas Wind og Dame NDoye begge ramt af alvorlige skader, der risikerer at holde dem ude resten af efteråret.

Derfor hentede FCK onsdag den uruguayanske angriber Michael Santos i Malaga, men muligvis kan endnu en frontløber være på vej til Telia Parken.

- Vi har ikke store summer til at købe en angriber, men selvfølgelig holder vi øjne og ører åbne, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Det danske transfervindue lukker om en uges tid.

Søndag aften hentede FC København en 3-1-sejr over FC Nordsjælland, og her blev angriberen Pieros Sotiriou den store helt med to scoringer.

Cyprioten vil gøre alt, hvad han kan, for at udfylde de store sko, Dame NDoye og Jonas Wind har efterladt.

- Jeg skal arbejde hårdt, og jeg er klar til at overtage deres ansvar. For to år siden scorede jeg 14 mål i Superligaen, og jeg har ikke glemt, hvordan man scorer.

- Det var fantastisk for mig at score igen, og jeg er rigtig glad for det, men det vigtigste er, at holdet vandt. Jeg har stor selvtillid, og den skal jeg tage med videre, siger Pieros Sotiriou.

Ståle Solbakken var meget tilfreds med, at Pieros Sotiriou steppede op i andres fravær.

- Det var det bedste, der kunne ske for Pieros. Han har brug for at score mål, så det var meget vigtigt, siger FCK-manageren.

Dame NDoye og Jonas Wind nåede inden de alvorlige skader at score henholdsvis fire og fem gange i den nye superligasæson.

