Ståle Solbakken var ikke tilfreds.

Og for en gangs skyld var det ikke hans FC København-spillere, der var skyld i det.

»Den her kamp skulle aldrig være gennemført. Det hele toppede, da vi kom ind i omklædningsrummet og fik beskeden om, at kampene i Tyrkiet vil være lukkede for tilskuere den næste måned. Det siger det hele,« siger Ståle Solbakken.

FC København har haft en af de lange og ekstremt specielle dage i Istanbul. Det har handlet meget lidt om sport, selvom en kvartfinale i Europa League var på spil mod Istanbul Basaksehir. Det har handlet om familie, sygdom og et muligt afbud..

For Ståle Solbakken ønskede ikke at spille kampen torsdag aften midt i en corona-tid, som lukker store dele af verden ned.

Derfor var FC Købehnavns mere administrative delegation med teknisk direktør Johan Lange, Director of Football Operations & International Affairs Daniel Rommedahl og pressechef Jes Mortensen på overarbejde.

»Jeg, Johan Lange, Jes Mortensen og Daniel Rommedahl har haft flere samtaler i løbet af dagen, og vi har selvfølgelig haft kontakt med de høje herrer i Danmark (FCKs bestyrelse, red.). Vi er med i en turnering, og så tænker vi selvfølgelig på konsekvenserne, for vi er jo afhængige af de her penge, som vi har været ganske gode til at samle ind,« siger Solbakken og fortsætter.

»Og hvis vi ikke spillede, kunne det måske få konsekvenser. Jes, Johan og Daniel har arbejdet kontinuerligt hele dagen for at finde ud af, hvad der sker ude i den store verden. Og hvilke konsekvenser det kunne få, og hvor langt man skal gå for det, der er rigtigt. Det er jo lidt uhyggeligt.«

Kampen blev dog gennemført, og det gjorde den foran adskillige tusinde tilskuere - for sidste gang i et godt stykke tid i Tyrkiet. Her bliver der også lukket ned for blandt andet børnehaver i Istanbul den kommende uge af frygt for coronavirussen.

Men fodbold blev der spillet. Og det gjorde FC København-manager Ståle Solbakken rimelig gal.

»Jeg havde et interview med tyrkisk tv og med UEFAs tv-kanal, og det er det korteste interview, jeg har lavet med UEFA. For de spurgte mig til kampen, men jeg ville snakke om situationen. Jeg mener, at det er det vigtigste.«

Det mente UEFA angiveligt ikke, og så stoppede interviewet altså hurtigt igen. For Ståle Solbakken havde ikke rigtig lyst til at tale om fodbold i den her tid.

»Det giver egentlig ikke mening at snakke om kampen i dag,« lød det fra FCK-manageren, der kort efter var væk igen og på vej hjem til Danmark.