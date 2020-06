FC København-direktør Lars Bo Jeppesen glæder sig til at få tilskuere i Parken, men han ønsker flere end 500.

FC København ønsker at åbne Parken for flere end de 500 tilskuere, som regeringen lægger op til i den fortsatte genåbning af Danmark.

Fredag nævner regeringen i et udspil til partilederne en mulighed for at klubberne i landets bedste fodboldrække fra 8. juni kan åbne tribunerne i begrænset omfang med 500 tilskuere.

FCK-direktør Lars Bo Jeppesen er først og fremmest imponeret over, at Danmark er nået dertil i kampen mod coronavirus.

- Vi er meget glade for, at vi er kommet så langt, at vi takket være danskernes store disciplin nu igen kan se frem mod at genåbne vores stadioner.

- Når alt det er sagt, så mener vi dog også, at 500 tilskuere på et stadion som eksempelvis Telia Parken er et meget lavt tal, siger direktøren til klubbens hjemmeside.

Han nævner, at FCK's hjemmebane har plads til 38.065 siddende tilskuere fordelt på syv tribuneafsnit. Der er mere end 30 indgange, tilføjer han.

- Med 500 gæster har vi mere end 75 sæder per gæst, mens man i en biograf har krav om et enkelt sæde mellem hver gæst indendørs.

- Derfor er det klart for os, at antallet kan og bør hæves hurtigt. Vi mener, at det er både sundhedsmæssigt sikkert og et logisk næste skridt, siger Lars Bo Jeppesen.

Parken er det største stadion i Superligaen, men langt de fleste af ligaens 14 klubber benytter moderne stadioner med store tribuner med flere afsnit og indgange.

/ritzau/