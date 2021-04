De to danske klubber, der i de seneste år har haft størst succes i Europa, er imod planer om en udbryderliga.

FC København tager afstand til The Super League, som 12 europæiske klubber har planer om at stifte.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- FC København er modstander af en ny og lukket privat liga uden om de europæiske turneringer, som er en helt afgørende brik i hele fodboldens økosystem, og finder desuden metoden og processen kritisabel og usolidarisk, lyder det.

Nyheden om de 12 klubbers planer om en privat udbryderliga kom natten til mandag.

Ligaen skal spilles midt på ugen og er dermed et direkte alternativ til Champions League, som risikerer at miste 12 af sine allerstærkeste deltagere.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og de europæiske topklubbers sammenslutning, ECA, har allerede været ude at fordømme planerne.

De to parter er enige om at arbejde videre med udviklingen af turneringerne i Uefa-regi.

Det understreger Daniel Rommedahl, FCK's Director of International Affairs, som er medlem af ECA's bestyrelse.

- Som repræsentant for de 246 førende klubber i Europa understreger vi vores forpligtelse til at arbejde på at udvikle Uefas klubturneringer for cyklussen, som begynder i 2024, og ECA vil være stærkt imod en lukket Super League-model, siger Daniel Rommedahl.

FCK oplyser, at klubben nu vil arbejde for at sikre, at fodbolden lever videre "med eller uden dem, der har andre prioriteter end at sikre et stabilt, europæisk fodboldsystem".

FC Midtjylland er den danske klub, der senest har spillet i Champions League. Det skete så sent som i efteråret.

Klubbens kommercielle direktør, Jacob Jørgensen, er imod det nye projekt.

- For fodbolden helt bredt er det forkert på alle mulige måder.

- Og det er ikke kun ud fra et romantisk synspunkt om, at fodbolden skal være, som den altid har været. Det handler egentlig om, at vi - i FC Midtjylland - slet ikke mener, at det her er den rigtige måde at gøre tingene på, siger han til TV2.

/ritzau/