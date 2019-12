Han har rekorden for flest mål i en europæisk turnering inden nytår, og Glasgow Rangers har netop sagt nej til et tilbud på næsten 100 mio. kroner.

Men i FC København og Brøndby kunne de ikke helt se Alfredo Morelos' talent. De to danske klubber fik nemlig tilbudt Alfredo Morelos i 2016, da han ønskede at skifte fra hjemlandet Colombia til Europa.

»Alle klubber, som kunne betale de omkring fem millioner kroner (svenske kroner, red.), som hans klub ville have for ham. FC København, Brøndby, Rosenborg, Malmö FF. Alle sådan nogle klubber,« fortæller Morelos' tidligere agent Jonne Lindblom til svenske Expressen.

Der var altså ikke en eneste af de større skandinaviske klubber, der ønskede at slå til på den dengang 19-årige angriber.

Foto: RUSSELL CHEYNE Vis mere Foto: RUSSELL CHEYNE

I stedet gav finske HJK ham chancen med en lejekontrakt med købsoption.

Det blev en stor succes, og den colombianske angriber nåede kun at være i Finland i halvandet år, inden Glasgow Rangers slog til og betalte i omegnen af 10 millioner kroner for Morelos. Den pris er nu minimum 10-doblet.

For Alfredo Morelos kan bare ikke lade være med at lave mål, og da han afsluttede Europa League-gruppespillet ved at hjælpe Rangers videre fra gruppen med FC Porto, Young Boys og Feyenoord, havde han noteret sig for i alt 14 mål.

Og selvom de var fordelt med otte mål i kvalifikationen og seks i gruppespillet, var det alligevel nok til at få rekorden som den mest scorende spiller i en europæisk turnering inden nytår.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

Sådan noget giver interesse, og ifølge Marca har Glasgow Rangers allerede takket nej til et bud på 13 millioner euro – eller tæt på 100 millioner kroner – for Morelos.

Ja, hans manager, Steven Gerrard, mener faktisk, at han er mere end 50 millioner pund værd, hvilket svarer til 435 mio. kroner.

»Tror I på mig nu? Han er ikke til salg. Han er ikke til salg for nogen pris,« sagde Steven Gerrard i slutningen af november til Sunday Express, da Morales havde scoret to mål mod Feyenoord.

Måske de danske klubber skulle have taget chancen dengang i 2016.