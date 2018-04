FC København får ikke en repræsentant i sammenslutningen af europæiske fodboldklubbers (ECA) bestyrelse.

Klubben forsøgte for nylig at få valgt Daniel Rommedahl ind i stedet for forhenværende direktør Anders Hørsholt, som tidligere havde en plads i bestyrelsen.

Det skriver Ekstra Bladet torsdag.

Pladsen gik i stedet til Malmö FF's direktør, Niclas Carlnén.

»Vi respekterer, hvordan der blev stemt. Sådan er det i et demokrati. Vi har det udmærket med, at Niclas Carlnén er blevet valgt,« siger Niels-Christian Holmstrøm, der er næstformand i Parkens bestyrelse.

»Daniel Rommedahl kommer stadig til at deltage i regelmæssige møder. FC København er en lille fisk i det her spil. Det vil altid være storklubberne, der bestemmer,« siger Niels-Christian Holmstrøm.

/ritzau/