Det var en handel, hvor stort set det hele var på plads. Og så faldt det alligevel sammen.

FC København ville have Isaac Kiese Thelin, og den svenske angriber ville til de danske mestre.

Ja, faktisk ville den 27-årige Anderlecht-angriber med de 29 landskampe så gerne til København, at han ifølge B.T.s oplysninger takkede nej til både tyrkiske Besiktas og tyske Schalke 04, som ellers begge var enige med Anderlecht om en handel.

Anderlecht endte dog med slet ikke at sende Isaac Kiese Thelin af sted, da man ikke fandt en afløser. Og i stedet hentede FC København så Nicklas Bendtner på en fire måneder lang aftale.

Så nu er spørgsmålet, om en handel stadig kan lade sig gøre til januar – eller om det skulle have været i sommer, hvis Isaac Kiese Thelin og FC København skulle være blevet til mere end bare en flirt.

»Jeg ved ikke, om det er muligt. Vi må vente og se. Det er svært at sige, for der er to en halv måned til, at vinterens transfervindue åbner. FC København hentede Nicklas Bendtner ind, og forhåbentlig gør han det fantastisk for dem og fortsætter med at gøre det godt for Ståle og København. Så lige nu er det umuligt at svare på,« siger svenskerens agent, Miralem Jaganjac, til B.T.s podcast Transfervinduet, som du kan høre i sin fulde længde i bunden af artiklen.

Hvordan havde Isaac Kiese Thelin det med ikke at skifte alligevel?

»Isaac var i en situation, hvor det ikke kun var FC København, der ville have ham. Der var også to-tre klubber, som kom fra bedre ligaer. Gode klubber i deres ligaer. Han afviste dem for at forsøge at komme til FC København, fordi han følte, at det ville være bedst for ham og hans familie. Men han er professionel, så da det ikke skete, fortsatte han med at passe sit arbejde, og han reddede dem i pokalen, hvor han scorede det mål, der sendte dem videre til næste runde. Men hvordan havde han det? Jeg tror, at alle kan regne ud, hvordan han havde det.«

Det næste transfervindue er to måneder væk, men er Isaac Kiese Thelin stadig interesseret i at komme til FC København, hvis muligheden viser sig igen?

»Hvorfor ikke? Hvis alt passer sammen. FC København er altid interessant for en god spiller. Jeg kan ikke se en grund til, hvorfor han ikke skulle være interesseret til januar. Men der er lang vej til januar, og lad os håbe, at Bendtner gør et virkelig godt stykke arbejde og scorer nogle mål for København. Så vil de forhåbentlig have ham i en lang periode, og så vil vi forsøge at finde noget til Isaac. Det bør ikke blive noget problem at finde noget. Håber jeg. Ellers skal han fyre mig.«

Var Isaac Kiese Thelin i Danmark på sidstedagen i transfervinduet?

»Nej. Vi havde alle billetterne på plads og det hele, men det skete aldrig. Vi nåede aldrig så langt. Men han var ikke langt væk. Måske er der bedre held næste gang,« siger Miralem Jaganjac.

Det var FC Københavns manager, Ståle Solbakken, og Anderlechts daværende tekniske direktør, Frank Arnesen, der havde dialogen om Isaac Kiese Thelins mulige skifte til FC København i slutningen af sommerens transfervindue.

Nu er Frank Arnesen væk fra Anderlecht, og det ærgrer Isaac Kiese Thelins agent, som mener, at den svenske angriber havde været i FC København den dag i dag, hvis Anderlecht havde lyttet til den nu fyrede danske tekniske direktør.

»Frank Arnesen gjorde et fantastisk stykke arbejde. Problemet er, at folk ikke lyttede til Frank og fulgte hans råd. Havde de gjort det, havde Anderlecht fået, hvad de ville have, og vi havde fået det, som vi ønskede. Fra første dag ønskede Frank slet ikke, at Isaac skulle forlade Anderlecht. Men da vi så, hvad der foregik, måtte vi gøre noget ved situationen. Det største problem i Anderlecht er, at de ikke lyttede til Frank og til, hvad han rådgav dem til at gøre. Nu kan du bare se på deres position i tabellen, og hvor godt de gør det. Det er ikke nogen tilfældighed,« siger Miralem Jaganjac.

