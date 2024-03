Et chok ramte tirsdag Fodbolddanmark, da FC Midtjylland meldte ud, at midtbanespilleren Kristoffer Olsson er blevet lagt i respirator som følge af en hjernesygdom.

Sidenhen er støtten til svenskeren væltet ind fra alle fronter, og det kommer også til at gøre sig gældende, når Ulvene fredag tager imod FC København i den første Superliga-kamp siden den forfærdelige nyhed.

Her planlægger FC Midtjyllands fans at hylde Kristoffer Olsson, som spiller med nummer 8 for midtjyderne, i det ottende minut.

Et tiltag, som FC København nu meddeler, at de opfordrer deres medrejsende fans til at støtte op om.

»FCM-fansene vil vise deres støtte til Kristoffer Olsson med stående klapsalver i det 8. minut, og vi opfordrer vores fans til at respektere dette og bakke op om hyldesten,« skriver FCK på sin hjemmeside.

Olsson blev indlagt på Aarhus Universitetshospital 20. februar, efter han mistede bevidstheden i sin lejlighed.

FC Midtjylland har efterspurgt ro fra offentligheden i kølvandet på udmeldingen og har onsdag lukket holdets træningspas for både medier og fans.

Kampen på MCH Arena sparkes i gang fredag klokken 19.00 og bliver en direkte kamp om, hvem der skal overtage Superligaens førsteplads fra Brøndby.