FC København punger ud.

For de forsvarende mestre har nemlig tænkt sig at bruge over 100 millioner kroner på at opgradere Parken og klubbens træningsanlæg på Frederiksberg.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

»Vi har allerede investeret et større millionbeløb i en ny plæne og fornyede VIP-faciliteter, og nu lægger vi et trecifret millionbeløb oveni, som blandt andet skal gå til en opdatering og udvikling af faciliteterne i Parken – for eksempel boder og toiletter,« siger klubbens direktør, Jacob Lauesen, og fortsætter:

»Det løbende vedligehold skal prioriteres, men vi har også en ambition om hele tiden at løfte og forbedre fanoplevelsen i Parken, og det er en prioritet, at fansene også skal mærke de her investeringer.«

Årsagen til de massive investeringer skyldes det rekordregnskab, som Parken Sport & Entertainment senest har præsenteret.

Og derfor skal københavnernes træningsanlæg også have en ordentlig omgang, hvor blandt andet træningsbanerne skal være af en stand, man både kan 'forvente og kræve', lyder det.

»Træningsanlægget er et uhyre vigtigt element i vores kontinuerlige udvikling, og derfor kigger vi nu på tre forskellige scenarier, der skal kvalificeres yderligere, før vi kan træffe en beslutning,« forklarer Jacob Lauesen.

Tidligere på dagen kunne FCK ligeledes meddele, at man nu endelig har fået mulighed for at forlænge Parkens hjemfaldspligt.

Det kan du læse mere om LIGE HER.