Lige nu er Ståle Solbakkens mandskab i Tyrkiet, hvor de torsdag aften - indtil videre - møder Istanbul Basaksehir FK.

Men der bliver med stor sandsynlighed ikke en returkamp i næste uge.

'F.C. København har orienteret UEFA og Istanbul Basaksehir FK om udviklingen i Danmark omkring Coronavirus og de tiltag, der er taget fra myndighedernes side, samt de beslutninger, der er truffet i dansk fodbold og det øvrige sports-Danmark,' skriver klubben på sin hjemmeside.

'På den baggrund forventer vi, at returkampen i København bliver aflyst, men vi afventer nu UEFAs bekræftelse på dette,' skriver FCK.

Tidligere torsdag blev det meldt ud, at Superligaen er suspenderet de næste to uger, og i første omgang lød det, at de i FCK ikke vidste, hvad der ville ske med returkampen.

I forvejen skulle kampen spilles uden tilskuere som følge af frygt for den coronavirus, der lige nu spreder sig.

Det var onsdag aften, at statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede en lang række initiativer, som skal gøre, at antallet af smittede med coronavirus bliver holdt nede.

Det betyder, at regeringen blandt andet vil forbyde forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag den 16. marts. Derudover holder alle skoler og uddannelsesinstitutioner lukket.

Det har betydet, at alle fodboldkampe i Superligaen, 1. og 2. division er aflyst i de næste to uger, oplyste Divisionsforeningen torsdag formiddag.