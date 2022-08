Lyt til artiklen

Det var et hjertestop hos en fan på lægterne, der i sidste uge fik Champions League-kampen mellem FC København og Trabzonspor til at blive afbrudt.

Det var helt tydeligt, at den var gal på lægterne, da en lang række fans råbte og gestikulerede for at få hjælp op på tribunen. Her ilede blandt andet FCKs læger til og reddede en 24-årig mand, der var kollapset med hjertestop.

Det bekræfter FC København på sin hjemmeside mandag, hvor det fremgår, at den unge mand nu efter omstændighederne har det godt efter at have været i flere dages koma og respirator.

FCK takker alle, der bidrog til, at den unge FCK-fan fortsat er i live – for flere parter var involverede i at redde den kollapsede fan, skriver FCK.

»Medfans bar ham ned under tribunen, mens andre sammen med vores SLO-team sikrede, at der blev tilkaldt hjælp fra blandt andre FCKs sundhedsstab.«

»Cheflæge Morten Boesen og behandler Johannes Mackeprang ledede genoplivningen i samarbejde med andre læger, der til alt held var på Sektion 12 til kampen. Sammen tilså de hurtigt den 24-årige og gav ham livreddende hjertemassage og benyttede en defilibrator til at få sat hjertet i gang igen,« skriver FCK på sin hjemmeside.

Siden blev den unge mand kørt på Rigshospitalet, hvor han i flere dage lå i koma og respirator – men nu er han altså vågen igen.

»Vi er lettede og glade for, at den unge FCK-fan blev reddet via en stor holdindsats. Det var en voldsom oplevelse for mange, og har man brug for at bearbejde det, så anbefaler vi, at man kontakter egen læge,« skriver FCK.

FCK-cheflægen Morten Boesen var også involveret, da Christian Eriksen faldt om i Parken ved EM-åbningskampen for lidt over et år siden.