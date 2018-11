FCK mangler kvaliteten til at skabe chancer i de europæiske udekampe.

Du kan stoppe med at læse her og stole på det skrevne, eller du kan få den lidt mere nuancerede version fra FC København-manager Ståle Solbakken efter 1-0-nederlaget til Zenit i Sankt Petersborg.

For det var en hæl fra Andreas Bjelland, der gav Robert Maks impotente spark lidt hurtig viagra ved målet til 1-0. Den afrettede afslutning blev til kampens eneste mål i en ellers chance-tørstig kamp på det opvarmede stadion i det russiske.

»Vi er ikke gode nok på nuværende tidspunkt til at skabe det. Vi har ikke nok kvalitet til at spille på udebane mod det bedste russiske hold og producere chancer. Det må vi bare erkende. Men vi er fantastiske defensivt, og så må vi bare arbejde videre. Nogle af spillerne mangler også nogle procenter,« siger Ståle Solbakken, som trods modstanderens kaliber alligevel ikke var helt tilfreds med det snævre nederlag.

Her går målet til 1-0 ind, og det gør Europa-vejen svær for FCK. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Her går målet til 1-0 ind, og det gør Europa-vejen svær for FCK. Foto: ANTON VAGANOV

»Det er en enorm skuffelse for os, for det gik ikke, som vi havde planlagt. Vi fik kampen ud i en stillingskrig, og så havde vi power at sætte ind til slut. Men det blev lidt ødelagt af Vavros skade, for så manglede vi en ekstra indskiftning. Men sådan er det. Vi er langt hen ad vejen tilfredse med præstationen, og alligevel er det ikke godt nok. Det er nok ikke noget tilfælde, at Zenit har vundet alle tre hjemmekampe med et mål,« siger nordmanden.

Mens vinden rev russerne rundt udenfor stadion, var der vindstille og vel nærmest decideret roligt inde på det opvarmede stadion. Der var lunt nok til armsved hos i hvert fald en enkelt russisk makker, men nede på banen fokuserede københavnerne på at bevare roen og holde Zenit nede på minimalt med chancer.

Det lykkedes, men det var ikke nok, og derfor skal der et mindre mirakel til, hvis FC København skal spille mere Europa League efter nytår.

»Vi må bare gøre vores arbejde mod Bordeaux, men nu tror jeg, at det bliver vældig, vældig svært, må vi indrømme. De kan begge to klare sig med uafgjort,« siger Solbakken og blev bakket op af Robert Skov.

Vi har vel et par chancer til sidst, og så bliver vi snydt for et straffe, da Jonas Wind blev sparket ned. Den, tror jeg, er klokkeklar. Ståle Solbakken

»Vi er afhængige af et andet resultat, men vi skal starte med at tænke på os selv, og at vi skal ud og vinde kampen mod Bordeaux. Så må vi se, hvordan det går i den anden kamp, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at chancen er der. Det kræver en sejr, og det vil vi gøre alt for,« siger Robert Skov.

Og afhængige er FC København. Nederlaget til Zenit betyder, at russerne er stensikre på førstepladsen i gruppen, så de skal have fundet noget motivation frem til en december-aften i Prag, hvor Slavia med et kryds sender FC København ud af Europa.

Derfor var Ståle Solbakken endnu mere træt af det afrettede mål til Zenit.

»Der er kæmpe forskel på at få 1-1 eller tabe 1-0. De har halvanden eller to målchancer i kampen, og de scorer på den ene. Vi har vel et par chancer til sidst, og så bliver vi snydt for et straffe, da Jonas Wind blev sparket ned. Den, tror jeg, er klokkeklar. Men det kan vi ikke bruge til noget,« siger FCK-manageren.