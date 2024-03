Magnus Mattsson vil ikke afskrive FCK-avancement mod Manchester City trods dårligt udgangspunkt.

FC København-målscorer Magnus Mattsson har en tro på, at den danske mesterklub om tre uger kan levere et mirakel på udebane mod Manchester City.

FCK tabte tirsdag aften 1-3 hjemme i Parken efter en opvisning af Pep Guardiolas boldsikre mandskab, og selv om missionen synes umulig, må københavnerne ikke give op på forhånd, understreger Mattsson.

- Det vil være mærkeligt for turneringen og for os, hvis vi tager over med et mindset om, at den bare skal overstås. Jeg er i hvert fald klar til at give alt, og det ved jeg, at vi alle er.

- Vi skal jagte den mulighed, der er. Det bliver pissesvært for os, det er ingen hemmelighed. Men det sker ikke, at vi bare tager over og siger, at kampen skal overstås.

Spørgsmål: Så du tror på miraklet?

- Ja, selvfølgelig, siger Mattsson.

Den 24-årige dansker pointerer dog også, at Manchester City er det bedste hold, han har mødt i sin karriere.

Skal FCK levere sensationen, får klubben brug for et par gentagelser af det øjeblik, som debuterende Mattsson leverede i det 34. minut af tirsdagens kamp i Parken.

Fra kanten af feltet drejede han bolden op i målhjørnet og bragte nationalarenaen i ekstase med sin udligning til 1-1.

- Bolden dumpede ned på kanten af feltet, og jeg nåede ikke at tænke så meget andet, end at jeg skulle klappe den over i det lange hjørne. Jeg er glad for den gik ind, og glædesrusen var en fed følelse.

- Det er et stolt øjeblik for mig at komme ind og score i Champions League foran fansene i Parken, siger FCK-debutanten.

- Hvis vi havde fået et endnu bedre resultat, havde det været den perfekte debut, men personligt var det jo en god debut for mig, selv om der er små ting, jeg kunne have gjort bedre, tilføjer han.

Det er to uger siden, han skiftede til FCK, og han lover klubbens fans, at der er mere i vente, når forårssæsonen skrider frem.

- Jeg synes, at jeg er faldet godt ind i truppen, og jeg er faldet godt til uden for banen. Der er selvfølgelig en tilvænningsperiode i forhold til nogle taktiske og strukturelle ting, jeg skal vænne mig til, siger Magnus Mattsson.

Hans næste kamp for FCK kan blive mod eksklubben Silkeborg på søndag i Superligaens forårspremiere.

/ritzau/