FCK har forberedt sig på Manchester City-møde i lang tid, og det bør være en fordel, mener Viktor Claesson.

Der er mildt sagt en kæmpe forskel på FC Københavns og Manchester Citys optakt til tirsdagens ottendedelsfinale i Champions League.

De engelske gæster fra Manchester er i fuld gang med forårssæsonen med masser af kampe, mens FCK senest spillede en officiel kamp 12. december sidste år og har haft en lang vinterpause.

Sædvanligvis lyder det fra fodboldspillere, at det er en fordel at være inde i en kamprytme, men den lange vinterpause kan også vise sig at være en fordel for FCK i mødet med den forsvarende Champions League-vinder.

Det fastslår FCK-spilleren Viktor Claesson på mandagens pressemøde forud for den første ottendedelsfinale i Parken.

- Det er nærmest en fordel, at vi har kunnet forberede kampen i så lang tid. Manchester City spillede i lørdags og kan være lidt trætte, hvor vi omvendt kommer til kampen helt friske.

- Så det er ikke kun en ulempe at gå ind til sådan en kamp med en lang pause forinden, siger Viktor Claesson.

Superligaen starter først i den kommende weekend, og i vinterpausen har FCK forsøgt at skærpe formen tidligt ved at spille træningskampe mod stærke modstandere og foran mange tusinde tilskuere.

Det skete i januar på udebane mod både Rangers FC i Glasgow og Sparta Prag i den tjekkiske hovedstad med henholdsvis 20.000 og 10.000 fans på lægterne.

FCK's cheftræner, Jacob Neestrup, anerkender dog, at det ville være en anderledes optakt, hvis københavnerne gik ind til Manchester City-kampen med flere gældende kampe i frisk erindring.

- Det er klart, at det ville være en fordel, hvis vi var inde i det samme kampflow som i efteråret, men det er, som det er. Vi har kendt til det her længe, og vi har forsøgt at få den bedst mulige opstart.

- Jeg føler, at vi er et godt sted, og vi har også lagt alle alibierne fra os. Vi går efter at præstere mod City og gør alt, hvad vi kan for at få et resultat akkurat som i vores andre Champions League-kampe.

I stedet for at fokusere på FCK’s lange vinterpause vil Jacob Neestrup hellere hæfte sig ved den store bedrift, det var at gå videre fra gruppespillet i Champions League i efteråret. Også med tanke på, hvordan situationen så ud midtvejs i gruppespillet, da holdet blot havde et point.

- Det var også en stor bedrift at gå videre fra vores gruppe med Bayern München, Manchester United og Galatasaray. Måske endda større end at slå Manchester City ud nu. Det perspektiv har jeg også forklaret til spillerne.

- Jeg tror så meget på spillerne og vores hold. Jeg har en stor tro på, at vi først og fremmest kan skabe et godt resultat, siger Neestrup.

/ritzau/