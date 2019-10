Fire point i to Europa League-kampe er et godt udgangspunkt, men langt fra lig med avancement, siger FCK'ere.

FC København har spillet sig selv i en gunstig position i Europa Leagues gruppespil ved at hente have hentet fire point i to kampe, efter at det senest blev det til 1-1 torsdag aften på udebane mod Malmö FF.

Københavnerne topper gruppe B sammen med Dynamo Kiev, der også har fire point, mens Malmö og FC Lugano halser efter med kun et point hver.

FCK-lejren forventer dog, at der vil være spænding helt frem til gruppespillets sidste runde midt i december.

Sådan lyder det blandt andre fra Rasmus Falk.

- Situationen i gruppen ser fin ud. Fire point i to kampe er rigtig, rigtig godt, og det var fint, at de to andre hold også spillede uafgjort. Men vi har stadigvæk et arbejde, vi skal gøre færdigt, for det bliver en tæt gruppe. Malmö skal nok få deres point, siger Falk.

Ståle Solbakken er enig og regner ikke med, at gruppen er afgjort, inden Malmö gæster Telia Parken 12. december i sidste spillerunde.

- Jeg tror, at det bliver meget tæt til det sidste. Jeg tror, at både vi og Malmö har en chance for at gå videre, inden vi spiller den sidste kamp i Parken.

- Vi må heller ikke undervurdere FC Lugano, der er et meget godt pasningshold og spiller vældig ambitiøs fodbold. Hvis de lykkes, kan de tage point fra alle, og nu har de taget point fra gruppens store favorit (0-0 mod Dynamo Kiev, red.), siger Solbakken.

FCK havde stået i en væsentlig dårligere situation, hvis Malmö havde fået udbytte af overtaget i torsdagens kamp og snuppet sejren.

Derfor var det også et tegn på FCK's kvalitet, at holdet kunne tage et point med hjem fra en svær udekamp, der primært foregik på svenskernes præmisser, mener Viktor Fischer.

- Pointet er måske det, der er værd at tage med. Der er bare forskel på at spille i Europa og spille derhjemme. Man kommer på sværere udebaner mod hold, som tror rigtig meget på det.

- Der bliver spillet på en anden måde, og med de skader vi har lige nu, skal vi vænne os til at spille den type kampe. Set i det lys er jeg også glad for, at vi nu har fire point efter to kampe, siger Viktor Fischer.

FCK skal møde Dynamo Kiev i de næste to gruppekampe. Det første opgør spilles i København 24. oktober.

/ritzau/