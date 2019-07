Over 200 kampe i FCK-trøjen med 83 mål og 31 assist til følge har gjort ham til en af FCKs mest elskede angribere.

Der er tale om brasilianeren med det – dengang – lange hår og hurtige fødder, ingen ringere end Cesar Santin.

Siden han forlod FC København og Danmark til fordel for cypriotiske Apoel i 2014, har han ikke spillet på dansk græs, men det kan der meget vel laves om på, også selv om han har trukket sig tilbage.

Den 38-årige Cesar Santin træner nemlig med hos Danmarksserieholdet Fremad Valby, og selv om han har trænet med siden april, har brasilianeren ikke været i kamp endnu. Hør Transfervinduet fra april øverst i artiklen, hvor B.T.s journalister taler om Cesar Santin i Fremad Valby.

Men det kan der meget vel laves om på snart. Det fortæller Ole Rasmussen, der er assistenttræner for klubbens førstehold på herresiden.

»Cesar Santin træner med hos os til hver træning og deltager på lige fod med de andre. Det er jo fantastisk for os at have sådan en spiller med hos os, og som det ser ud nu, kommer han i aktion i løbet af dette efterår,« siger Ole Rasmussen, som også fortæller, at planen er at give ham lidt spilletid i de kommende træningskampe frem mod sæsonen, hvor han kan teste formen af.

Men hvorfor har Cesar Santin af alle steder fundet vej til græsset hos Fremad Valby?

Det er der en ganske god forklaring på.

Cesar Santin har spillet i Brasilien, Danmark, Cypern og Sverige. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Cesar Santin har spillet i Brasilien, Danmark, Cypern og Sverige. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Klubbens førsteholdstræner ved navn Aroldo Strack er nemlig brasilianer, og de to kender hinanden godt, da de begge to er fra samme område i Brasilien.

Cesar Santin har ifølge assistenttræneren allerede været en succes med sit store bidrag på træningsbanen.

»Han er en rigtig god fyr, som giver en hel masse videre til vores unge spillere til træning, og som er ivrig efter at lære fra sig. Han er meget fodboldklog, og vi er heldige at have ham til vores træninger,« siger Ole Rasmussen og fortsætter:

»Når vi vurderer, han er klar, og når han selv siger til, så håber vi, at vi også kan gøre brug af hans sans for mål,« slutter Ole Rasmussen.