Han var med, da FCK leverede sensationen og besejrede mægtige Manchester United i Parken i 2006.

I aften er FCKs målmandslegende Jesper Christiansen tilbage i Parken, når klubben igen tager imod den engelske storklub.

Her fortalte den tidligere keeper om sine slemme rygproblemer.

»Jeg har en rigtig dårlig ryg og er blevet opereret endnu en gang,« siger Jesper Christiansen til B.T. på den røde løber før aftenens Champions League-brag.

»Det er klart, at det går ud over mig i dagligdagen. Jeg må ikke spille hyggefodbold og oldboys mere. Jeg har en meget, meget slidt ryg efter mange år som målmand. Jeg skal passe på den nu,« fortsætter Christiansen, der har været nødsaget til at droppe den private målmandstræning, han havde gang i.

I stedet skal han være ekspert hos Tipsbladet.

»Jeg må ikke lave noget. Padel eller hyggefodbold eller noget. Det er slut.«

»Den er svær at sluge, og det tager tid at acceptere. Jeg har altid været aktiv og nyder det, så jeg skal omstille mig.«

FCK spiller mod Manchester United i Champions League onsdag aften, og før kampen hyldes holdet fra 2006, der vandt 1-0 over United.

