FC København er i gang med et transfervindue, der stinker af store ambitioner og lige så store rundsave på albuerne.

Og nu er manager Ståle Solbakkens seneste brag på plads. Han hedder Pione Sisto og er ifølge B.T.s oplysninger nu på plads i FC København.

Pione Sisto landede sent tirsdag aften i København, hvor han indlogerede sig på et hotel midt i byen, og onsdag morgen er aftalen med både Celta Vigo og Pione Sisto ifølge B.T.s oplysninger så faldet helt på plads, ligesom lægetjekket er bestået.

Handlen venter dermed kun på en offentliggørelse. Og den kan komme inden for få timer.

Pione Sisto har de sidste år været i Celta Vigo. Nu skal landsholdsspilleren tørne ud for FCK. Foto: RITCHIE B. TONGO

Dermed laver FC København sommerens anden helt store handel.

Først hentede de detroniserede mestre Kamil Wilczek med legendestatus i Brøndby, og nu er det så Pione Sisto med sin opvækst og gennembrud i FC Midtjylland.

Netop FC Midtjylland har været længe med i kampen om Pione Sistos underskrift, men de midtjyske mestre tabte i sidste ende kampen om klubbens egen søn til FC København.

Det gjorde de på forhandlingsbordet, hvor Pione Sistos agent - og bror - Angelo Sisto ikke ville fravige fra den løn, som han hele tiden har sat som krav for at få Sistos underskrift.

Rygterne omkring Pione Sisto har svirret på det seneste, og onsdag morgen tog de for alvor til. Det skete, da FCK-mediet Copenhagen Sundays kunne fortælle, at landsholdsspilleren var blevet set på et hotel i København.

Desuden var der en fan, der havde taget et billede med Pione Sistos bror og agent, Angelo Sisto, ude foran Telia Parken på Østerbro.

Pione Sisto har spillet 110 kampe for Celta Vigo, som han har repræsenteret de seneste fire sæsoner. Her er det blevet til 12 mål i Celta-trøjen.