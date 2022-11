Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

William Clems liv er blevet forandret fuldstændig på blot en måned.

For det 18-årige FC København-talent har nemlig på ganske kort tid gjort kometkarriere i den danske storklub, siden debuten i midten af oktober.

Og efter onsdagens startplads i Champions League-braget mod mægtige Borussia Dortmund har den unge midtbanespiller stadig ikke helt forstået, hvor hurtigt det hele er gået.

»Det er klart, det er stort. Hele stadion synger ens navn, og det giver jo gåsehud. Det er ikke helt gået op for mig endnu,« lød det fra William Clem efter kampen i Parken, inden han tilføjede:

18-årige William Clem. Foto: Bo Amstrup Vis mere 18-årige William Clem. Foto: Bo Amstrup

»Jeg ved nærmest ikke helt, om man kan tale om en kometkarriere allerede nu. Men det har da været en god start, og jeg er fint tilreds med, hvordan jeg har gjort det.«

De seneste ugers vilde forvandling fra U19-spiller til en startplads hos de danske mestre er dog noget, der har fået flere af vennerne ovre i skolen til nærmest at tabe kæben:

»Nu går jeg jo i skole med U19-truppen, og de er sgu glade på mine vegne. Det synes, det er stort. Men det er nok også fedt for dem at se, at der ikke er lang vej hertil.«

Hvad med familien? Hvad siger de til det?

»Familien er benovet over det her. De er sgu næsten vildere end mig. Det er ikke gået op for mig, men jeg kommer fra en FCK-familie, så det er kæmpestort for dem. Det er gået stærkt, og det skal nydes.«

William Clem og resten af FCK-holdet spillede onsdag aften 1-1 mod Borussia Dortmund i årets sidste gruppekamp i Champions League.

Den unge FCK-komet spillede i øvrigt en stor kamp, som du kan læse om i B.T.s dom over kampen.