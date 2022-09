Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I en lige kamp i Parken snuppede FCK et vigtigt point til kontoen efter en besværlig periode.

FC København-cheftræner Jess Thorup drog formentlig et lettelsens suk på sidelinjen i Parken onsdag aften.

Efter en periode med hård modgang formåede FCK nemlig at snuppe et vigtigt point, da klubben tog imod spanske Sevilla i Champions League.

Hverken FCK eller Sevilla formåede at få bolden i nettet i en kamp, hvor det var tydeligt, at ingen af de to hold har spillet prangende i sæsonåbningen.

Sevilla, som bragte både Thomas Delaney og Kasper Dolberg i spil, pressede i perioder FCK hårdt, men fik ikke sat kniven ind.

Værterne satte sig aldrig tungt på kampen, men kæmpede godt og skabte fine momenter, som med større effektivitet kunne have givet et mål.

Københavnerne har en erklæret målsætning om at spille i Europa på den anden side af nytår, og hvis det skal lykkes, skal klubben som minimum slutte som nummer tre i sin gruppe.

Det gør man ikke uden point, og sådan et fik FCK altså onsdag aften.

Lige nu er FCK på tredjepladsen i sin gruppe på grund af målscore, men kommer formentlig til at kæmpe med Sevilla om tredjepladsen, hvor Dortmund og Manchester City må formodes at tage sig af de to øverste placeringer.

Kampen i Parken blev sparket i gang til øredøvende larm fra den ene endetribune, hvor FCK's mest fanatiske fans holder til.

Inden kampen havde tilhængerne sendt et kritisk budskab til bestyrelsesformand Allan Agerholm, men viste støtte, da bolden trillede.

Det hjalp bare ikke hjemmeholdet i den rigtige retning.

Sevilla lagde et hårdt pres på FCK, og særligt den tidligere FCK-anfører Thomas Delaneys midtbanekammerater Isco og Ivan Rakitic viste på midtbanen, hvorfor de har været i henholdsvis Real Madrid og Barcelona.

Gæsterne flyttede bolden dygtigt rundt, FCK kunne ikke slippe ud af skruetvingen. Efter otte minutter fik Rakitic en stor chance i feltet, men sparkede over.

Værterne kom ikke desto mindre bedre og bedre med. Da københavnerne havde overlevet en kæmpe chance til Youssef En-Nesyri efter knap en halv time, begyndte kampen at vippe.

Frustrationen over ikke at få hul på bylden begyndte at vise sig hos Sevilla, og FCK tog kontrol over bolden. Det førte til flere fine muligheder i halvlegens sidste kvarter.

Victor Kristiansen formøblede en kæmpe mulighed, da han høvlede bolden langt over mål fra en gunstig position i feltet, og Viktor Claesson headede bolden en meters penge for højt få minutter før pausefløjt.



Champions League gruppe G-kampen mellem FC København og Sevilla FC i Parken i København onsdag den 14. september 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Champions League gruppe G-kampen mellem FC København og Sevilla FC i Parken i København onsdag den 14. september 2022. Foto: Liselotte Sabroe

En af FCK's største profiler, Mohamed Daramy, har haft det svært på det seneste, og onsdag aften var ingen undtagelse. U21-landsholdsspilleren lavede et hav af fejl, men kort efter pausen viste han glimt af genialitet.

På baglinjen driblede han sig forbi flere Sevilla-spillere og skabte en farlig situation, som keeper Marko Dmitrovic dog afværgede.

Begyndelsen på anden halvleg var en blandet landhandel. Ingen af de to hold fik for alvor greb om kampen, og det var fuldkommen umuligt at gætte, om der overhovedet ville blive scoret, og hvem der i så fald skulle gøre det.

Sevilla havde et knebent overtag, men i momenter tog FCK initiativet.

Det meget blandede kampbillede ændrede sig ikke synderligt. Sevilla havde en god mulighed på et frispark tæt på feltet, og FCK blev aldrig for alvor farlig, efter at Daramys dribletur i begyndelsen af halvlegen.

/ritzau/

Genoplev kampen i LIVE-bloggen her: