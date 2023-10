Den skal laves om.

FCK mener, at Kevin Diks andet gule kort i 1-1-kampen mod AGF aldrig skulle have været uddelt.

Det var den umiddelbare vurdering fra træner Jacob Neestrup efter kampen, og efter at have sovet på det har klubben indgivet indgivet en officiel klage over det gule kort og dermed udvisningen, som Kevin Diks modtog i slutfasen.

De mener derimod, at det var AGF'eren Mikael Andersson, der forårsagede kontakten.

»F.C. København mener, at det er korrekt at der er fysisk kontakt, men det er modspilleren, der er årsag til denne, da han kommer med strakt ben og knopperne forrest og rammer Kevin Diks,« skrives der på FCKs hjemmeside.

Forsvareren står til at afsone karantæne mod Vejle 21/10, men FCK har altså bedt om, at Kevin Diks’ andet gule kort annulleres, så han kan være spilleberettiget i kampen mod rækkens nr. 11.