Med et spritnyt forsvar skal FC København hurtigt have spillet en masse folk ind i bagkæden, og Ståle Solbakken knokler for at få principperne til at fungere.

I forhold til FC Københavns mesterhold i sidste sæson er det et næsten helt nyt forsvar, som skal bygges op i denne sæson.

FCK har sagt farvel til målmand Jesse Joronen, stopperne Denis Vavro og Michael Lüftner, mens Peter Ankersen er på vej væk. Desuden er Nicolai Boilesen knæskadet.

Sten Grytebust, Karl-Johan Johnsson, Karlo Bartolec, Guillermo Varela, Victor Nelsson og Bryan Oviedo er alle nye i de bageste FCK-geledder.

FCK tager onsdag aften imod The New Saints i anden runde af Champions League-kvalifikationen.

Efter 2-0-sejren i Wales i sidste uge virker FCK-spillerne ikke nervøse for at sætte det over styr i returkampen.

Træner Ståle Solbakken vil rotere en smule og arbejde videre med at få defensiven til at fungere.

- Det mest udfordrende er, at de skal lære vores principper hurtigt at kende. For nogle tager det længere tid end for andre.

- Det ser bedre og bedre ud, men der er fortsat noget, vi skal arbejde med på træningsbanen og i kamp, siger Solbakken.

I de første kampe havde FCK-forsvaret problemer med at stå rigtigt og kompakt nok, og der blev scoret nogle nemme mål, som man ikke så mange af i sidste sæson.

Det hjalp heller ikke, at Andreas Bjelland døjede med en skade i opstarten og missede den første kamp.

- Vi var uheldige med, at Boilesen blev korsbåndsskadet, og at Bjelland var skadet i en del af opstarten. Når de er på banen, så er alt nemmere.

- Nu er Bjelland tilbage, og så går det bedre. Victor Nelsson har stille og roligt gjort fremskridt, og det ser fornuftigt ud, mener Solbakken.

Lige nu råder FCK over hele syv backer, og to af dem skal videre i karrieren, lyder det fra nordmanden.

- Nu har vi to højrebacker i Varela og Bartolec og to venstrebacker i Bengtsson og Oviedo.

- Ankersen forsvinder jo, før transfervinduet lukker. Og Mads Roerslev har fået lov til at finde en ny klub, hvis han kan, siger Solbakken.

Victor Nelsson føler, at han er faldet godt til, og at samarbejdet bliver bedre og bedre.

- Det er en god gruppe af mennesker og dygtige fodboldspillere. Det spiller også uden for banen. Vi hygger sammen. På banen har vi spillet fire kampe og vundet alle fire og holdt to clean sheets.

- Jeg prøver at forbedre mig hver dag og få relationerne op at køre. Jeg har kun spillet i klubben i tre ugers tid, så det er begrænset, hvor hurtigt relationerne kan bygges op, påpeger Nelsson.

Han peger især på Andreas Bjelland som en af dem, der har hjulpet med de nye principper.

- Der er nogle nye folk, der skal lære den måde, vi gerne vil gøre tingene på. Det er en udvikling og ikke noget, der kommer til at stå knivskarpt fra start. Det kommer til at tage nogle kampe, siger Bjelland.

- Jeg skal være lidt en foregangsmand for de ting, vi gjorde sidste år. Jeg skal tage de nye - inklusiv Nelsson - lidt under vingerne.

- Forhåbentlig kan jeg hjælpe ham i den rigtige retning, så vi kan se stærke ud sammen, siger Bjelland.

Onsdagens kamp i Parken går i gang klokken 19.45.

/ritzau/