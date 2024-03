Silkeborg var ineffektive, og FCK var bedst, da mestrene tog tre point efter 3-0-sejr i Silkeborg.

Magnus Mattsson spillede ikke en stor kamp, men han fortsatte alligevel sin lovende start for FC København, da han åbnede scoringen for mesterholdet i søndagens udekamp mod Silkeborg.

På tre mål i anden halvleg vandt FCK forårspremieren i Silkeborg med 3-0 og lægger pres på FC Midtjylland og Brøndby, inden de to hold mødes til topkamp senere søndag.

FCK's nyindkøb Magnus Mattsson, tidligere profil hos Silkeborg, vandt dermed også brødreduellen mod lillebror Pelle Mattsson, som tørner ud for Silkeborg. Og storebror scorede, ligesom han gjorde i midtugen mod Manchester City.

- Jeg synes først og fremmest, at det var en stærk kollektiv indsats, som gav os den perfekte start på foråret mod et hold, som vi har haft problemer med flere gange før i sæsonen, siger FCK-træner Jacob Neestrup til klubbens hjemmeside.

- Jeg ved godt, de også havde et par chancer i dag, men havde vi spillet lige så solidt i kampene mod AGF og Viborg i slutningen af efteråret, så havde vi også fået de seks point, vi mangler i de kampe.

Gæsterne var bedst spillende i det meste af første halvleg, og kun en minimal offside opdaget af VAR forhindrede Stefan Thordarson i at blive selvmålsskytte efter godt et kvarter.

Magnus Mattsson fik også bolden i mål i første halvleg. Denne gang var offsiden i opspillet dog tydelig på en ellers velspillende Oscar Højlund.

Kent Nielsen råbte og skreg ude på sidelinjen. Han var slet ikke tilfreds med sine spillere, der normalt er dygtige i pasningsspillet. Det var ikke tilfældet i første halvleg.

På tærsklen til pausen fik midtjyderne endelig en smule gang i spillet. Og de var tæt på at gå til pause i front.

Kamil Grabara fjumrede med bolden ved et indlæg, og den dumpede ned lige foran Callum McCowatt. Fra fem meter skulle han bare undgå at ramme Denis Vavro på målstregen, men det formåede han ikke.

Efter pausen åbnede kampen sig op, og begge hold fik et par gode chancer allerede inden for de første fem-ti minutter.

Tonni Adamsen var en stor synder for Silkeborg, og hans afbrændere endte med at koste. Savnet af topscorer Alexander Lind, der var i karantæne, var stort.

Magnus Mattsson fik til gengæld sit mål på den gamle hjemmebane, da han i 54. minut kunne glide et perfekt, fladt indlæg fra Christian Sørensen i mål.

Og mindre end ti minutter efter faldt kampens reelle afgørelse. Viktor Claesson blev spillet fri, og efter at have rundet målmand Nicolai Larsen kunne han let trille bolden ind til 2-0.

I slutminutterne blev sejren cementeret af Mohamed Elyounoussi, som slap fri efter en fejl i hjemmeholdets bagkæde.

/ritzau/