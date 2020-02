Et skuldertræk eller tæppet trukket væk?

FC København træder ind foran små 60.000 frådende skotter på Celtic Park med en pistol for panden og kravet om som minimum at score mål og få uafgjort. Det skal der til, hvis ikke Europa skal ende i en blind vej for københavnerne efter 1-1 i den første kamp.

Og i en periode, hvor FC København har problemer i Superligaen, har Europa fungeret som et varmetæppe, når DM-pokalen sender kolde slipstrømme på vejen mod Herning.

Derfor er det ikke en hvilken som helst kamp, FC København står over for mod Celtic. En sejr vil lade københavnerne beholde varmetæppet. Et nederlag kan potentielt trække tøjet af dem.

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

Ser du det her som en vigtig kamp eller som en bonuskamp i en svær sæson?

»Vi må se, hvor svært den ender. Det ser slut ud, men det er det ikke. Vi ser det ikke som en bonuskampe. Det er stadig en mulighed. Det peger lidt mere til Celtics side efter det udebanemål,« siger Ståle Solbakken og fortsætter.

»Vi er glade for, hvad vi har opnået i Europa. At vi er kommet igennem kvalifikationen og er nået hertil. Men når vi er her, vil vi gøre alt. Vi har ikke sat en prioritet. Vi vil bare vinde alle kampe.«

Er det vigtigt at gå videre for jer?

»Det er altid vigtigt for os at vinde kampe. Når et skotsk hold møder et dansk, vil der være tider, hvor skotterne har et mere sammenspillet hold - og modsat. Lige nu har Celtic stor tro. De er mere på toppen, men vi formåede at komme tilbage i Parken. Der er ingen i det omklædningsrum, der ikke tror på, at det kan ske,« siger Solbakken.

FC København skal bruge et resultat på Celtic Park, og københavnerne skal ikke mindst score for at gå videre. Og et avancement vil altså rykke noget i klubben, der stadig leder efter det boost, som de ikke helt har fået i sæsonen endnu.

»Det er skuffende. Vi ville gerne være tættere på førstepladsen og have åbnet forårssæsonen lidt bedre, end vi har gjort. Det er skuffende rent pointmæssigt, men selvom det er lidt kedeligt, kigger vi også bag resultaterne på det spilmæssige.«

»Vi spiller fantastisk i anden halvleg af Celtic-kampen. Det er nogle af de ting, vi må bygge videre på. Men det har været en skuffende start på forårssæsonen,« siger Andreas Bjelland.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Kan den her kamp redde noget for jer?

»Selvfølgelig kan den det. Vi har snakket om, at vi gerne vil være en international klub. Vi lever for de her kampe. Det burde også give os noget tempo, og det synes jeg, at det har gjort. Det kan give os en masse både på og uden for banen.«

Skulle FC København lykkes med den store opgave, er midterforsvareren i hvert fald ikke i tvivl om, hvad det vil betyde for alle i og omkring klubben.

»Det giver noget selvtillid og et boost i omklædningsrummet, hvis vi slår Celtic ud. Det var der ikke så mange, der havde troet inden. Det vil give noget for os spillere, men også til klubben og fansene, når vi nu har fået en sløj start. Det hjælper ikke på Superligaen, men det give noget selvtillid,« siger Andreas Bjelland.