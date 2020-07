FC København er fortsat ikke klar over, om der kan komme tilskuere til returkampen i ottendedelsfinalen i Parken, når de 5. august får besøg af Istanbul Basaksehir.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har nemlig fortsat ikke givet endeligt svar på, om man vil tillade tilskuere til kampen.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside, hvor de forlanger et svar nu.

»Det er en svær situation for os og de fans, der ønsker at komme ind og se kampen,« siger Daniel Rommedahl, der er Director of Football Operations & International Affairs i FCK.

»Vi forstår naturligvis godt, at hele covid-19 situationen rundt i verden kan gøre det svært for UEFA at træffe beslutninger lang tid i forvejen, men med godt en uge til kampen, så vi skal have klar besked nu. Vi mener, at det sportsligt er det rigtige at tillade tilskuere til kampen, forudsat at det sker på en forsvarlig måde. Det er klart.«

Han er ikke længere så optimistisk.

»Vi har haft og har stadig dialog med den øverste ledelse i Uefa, men hvis man beslutter at læne sig op ad den generelle holdning fra Uefa Executive Committee om ikke at tillade tilskuere, så vil vi gerne have en saglig begrundelse for det.«

»Men vi er nået dertil, hvor vi anser muligheden for tilskuere som meget lille, da Uefa endnu ikke har forholdt sig konkret til vores sag,« lyder det fra Daniel Rommedahl.

FCK har sendt materiale om, hvordan man kan afvikle kampen på en sundhedsmæssig sikker måde, ligesom man har gjort det i Superligaen i en periode nu.

De påpeger samtidig, at når de lokale myndigheder tillader tilskuere til superligakampe i Danmark, så er det svært at se grunden til, at det ikke kan lade sig gøre til denne kamp.

»Til vores udekamp i Istanbul tillod de lokale myndigheder tilskuere til fodbold frem til dagen efter kampen - og myndighederne i Danmark tillader tilskuere til fodbold nu, så for os er det svært at se forskellen,« siger Rommedahl.

FCK tabte det første Europa League-opgør mod Istanbul Basaksehir 1-0 og er derfor tvunget til at vinde, hvis de vil videre til kvartfinalerne.

Her vil Manchester United med al sandsynlighed vente, efter de i deres første opgør mod LASK Linz vandt hele 5-0.