FC København er i sorg, efter at den mangeårige fan Kim Hansen på brutal vis mistede livet efter fredagens Superligakamp mellem FCK og Randers.

Efter at have fejret 3-1-sejren i København skulle den 52-årige FCK-fan i de sene nattetimer med toget hjem til Frederiksund. Men her blev han udsat for et brutalt overfald, og han afgik efterfølgende ved døden.

»Den mangeårige FCK-fan, Kim Hansen, der har haft fast plads på Nedre C, er desværre død.«

»Vi sender vores tanker til hans pårørende. Æret være hans minde,« skriver FC København søndag formiddag på Twitter.

To 17-årige drenge blev efter et grundlovsforhør lørdag formiddag varetægtsfængslet - foreløbigt til 1. april - for vold med døden til følge.

Ifølge sigtelsen udøvede de så meget vold, at den 52-årige mand faldt til jorden. Herefter blev han sparket og trampet på, indtil han lå ubevægelig og bevidstløs.

Efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi, Bjørke Kierkegaard, afviser, at overfaldet har noget med Kim Hansens forhold til FC København at gøre.

»Der er intet, der tyder på, at det skulle have nogen som helst relation til en eventuel tilknytning til en fodboldklub,« siger han til sn.dk.