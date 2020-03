FC København går på banen torsdag aften i Istanbul.

Det er nærmest så sikkert, som det kan blive. Men hvad der sker derefter, er det ikke bare journalister og fans, der sidder og grubler over. Det gør FCK-manager Ståle Solbakken også, i en tid hvor coronavirussen lukker sportsbegivenheder ned på stribe.

»Jeg tror ikke, nogen ved, hvor det her ender for nogen turneringer - om det er Superliga, Champions League eller Europa League. Vi må bare følge de anbefalinger og retningslinjer, som kommer. Men der kan ske meget bare i den tid, vi er her,« siger Ståle Solbakken.

Og meget er allerede sket, siden FC København landede i Istanbul tirsdag aften inden ottedendelsfinalen mod Istanbul Basaksehir i Europa League.

Cheftræner Ståle Solbakken under Europa League kampen mellem Celtic-FCK på Celtic Park, torsdag den 27 februar 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cheftræner Ståle Solbakken under Europa League kampen mellem Celtic-FCK på Celtic Park, torsdag den 27 februar 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

To andre ottendedelsfinaler er udsat, da Getafe ikke ønskede at rejse til Milano for at møde Inter, mens Roma ikke måtte rejse til Sevilla. Så nu afventer københavnerne også de næste træk.

»Meget kan ske inden næste torsdag og inden næste Superliga-kamp. Vi er allerede inde i en fase, hvor turneringen er i gang med at blive uretfærdig i forhold til, at små marginaler afgør de her kampe på det her niveau. Tiden må vise, hvad der sker. Men jeg tror, at ting kan ske hurtigere, end man aner i forhold til det, der sker lige nu.«

Uretfærdigheden er Ståle Solbakken ikke vild med. Når han træder ind med sit hold på stadion uden for Istanbul torsdag, bliver det foran et stadion, der forventes fuldt af fans og folk med gratis billetter.

Om en uge bliver det lige omvendt i Telia Parken, der ikke lukker tilskuere ind.

FCK spillede for tomme tribuner mod Horsens. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere FCK spillede for tomme tribuner mod Horsens. Foto: Niels Christian Vilmann

»Turneringen er ikke er retfærdig, når det ene hold skal spille uden tilskuere, og det andet kan spille med. Der er konkurrencefordelen for det ene hold efter min mening meget stor. Men det har intet at gøre med denne kamp. Den er vi forberedt på. Så må vi se, om vi sætter 30.000 udstoppede dukker op til næste kamp,« siger Solbakken med det sidste som en joke.

En joke var det næsten også søndag, da FC København tabte til Horsens i en kamp, som Solbakken har kaldt den dårligste i hele sin FCK-tid. Derfor skal københavnerne forsøge at rejse sig.

»Vi glæder os meget til det. Spillerne er hårdt ramte af det, vi lavede i søndags, som er det ringeste, jeg har set i min tid i FCK. Jeg har set kampen igen, og det var så ynkeligt på alle parametre. Jeg tror, at de, som får chancen, er meget opsatte på at rette op på det,« siger Solbakken og ser frem til mulighederne.

»Det er en historisk kamp for klubben i forhold til, hvor vi er i turneringen. Vi er to kampe fra en kvartfinale i Europa. Vi har over lang tid leveret en lang stribe af udebanekampe, så det håber jeg, vi kan fortsætte med.«