De sidste minutter af tirsdagens FCK-triumf var særdeles lange minutter for Lukas Lerager, der fik skrabet et rødt kort til sig til sidst i 1-0-sejren over tyrkiske Galatasaray.

»Jeg sad inde i tunnelen – og kunne lige se lidt af banen. Og jeg kunne se, at de lige havde optræk til nogle chancer – men drengene stod heldigvis imod,« lød det efter kampen fra FCK-helten.

Han var godt klar over, at han ved det første gule kort havde sikret sig karantæne i FCK's næste europæiske kamp. Men han ærgrede sig over, at den italienske dommer – som Lerager kender fra sin Genoa-tid – var i det gnavne hjørne tirsdag aften.

»Jeg troede, jeg havde en bedre ‘connection’ med ham. Jeg synes, det første gule kort er lidt hårdt – for det er ham (tyrkisk spiller, red.), der provokerer mig først.«

»Men jeg kan ikke lave om på det.«

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han har i øvrigt udviklet en forfinet europæisk målnæse, Lukas Lerager. Tirsdagens matchwinner-scoring i 1-0-sejren var hans tredje i Champions League-gruppespillet.

Men der skal alligevel mere til for at få en jordbunden mand fra Gladsaxe til at rose sig selv.

»Nej. Det er Achouri, der laver al forarbejdet – og så skal jeg bare prikke den ind fra en meters afstand. Hvis ikke jeg kan det, så skal jeg ikke spille,« lød det efter kampen fra FCK-helten.

Med sejren er FC København småsensationelt videre til Champions Leagues-knockoutfase, hvor der med garanti venter et storhold.

Men så langt kunne FCK'eren slet ikke overskue at tænke frem.

»Lige nu tænker jeg kun på at få ferie – det har været et langt halvt år!«

Stem på 2023's største danske sportspræstation herunder – og vær med i konkurrencen om billetter til det storstilede Sport 2023-show, hvor B.T. Guld bliver uddelt.