»Diogo! Diogo! Diogo!«

Det portugisiske navn gjaldede rundt i hele nationalarenaen, efter FCK-profilen Diogo Goncalves havde vist netop hvorfor, at FCK smed 15 millioner kroner og 7,5 millioner i bonus for at snuppe spilleren i Benfica i januar.

Efter en særdeles bumlet start i FC København indtog han helterollen med en forrygende matchvinder-kasse i pokalfinalesejren over AaB på 1-0, da han krøllede den op i hjørnet af målet - og det vækker stor glæde hos FC København-træner Jacob Neestrup.

Diogo Goncalves har nemlig ikke haft det nemt på det seneste, da en hemmelig skade har nemlig tynget portugiseren, afslører Neestrup.

»Det betyder meget for mig, at det var lige præcis ham. For hvad folk ikke ved, det er, at han har spillet på en meget, meget stor smerte, siden han gik ud med et vrid i kampen mod Viborg. Først nu har han fået en injektion, der gør, at han kan spille,« fortæller FCK-chefen og tilføjer, at måden, som Goncalves scorede på også giver lidt ro i maven.

»Jeg har lige sagt til ham, at det var rigtig godt, at han lavede sådan et mål. For det er lige præcis sådanne mål, vi har vist billeder af til bestyrelsen, da vi forklarede, hvorfor vi skulle købe ham.«

Og skal man tro FCK-træneren, så er der meget mere i vente fra den kritiserede portugiser, der lige nu tegner sig for seks mål og et oplæg i foråret.

»Jeg ser et stort potentiale i ham. Jeg tror på alle vores spillere, og det gør jeg i medgang og modgang. Han har fået en svær start i klubben, men har alligevel lavet seks mål og et oplæg - det er meget godt i et forår, hvor der har været potentiale til mere. Det er jeg sikker på, at vi kommer til at se efter sommerferien.«

Hovedpersonen selv fejrede sit forrygende 1-0-mål ved at løbe direkte ud i favnen på FCK's skadede anfører Carlos Zeca - og det var der en særlig årsag til.

»Jeg sagde til Zeca inden kampen, at jeg ville score et mål til ham, så det var derfor. Han er kaptajn for holdet og han er portugisisk, så vi taler meget, og det er godt for mig, at han er her,« siger Goncalves og fortæller om de udfordringer, han har haft i FCK, hvor han spillemæssigt ikke har levet op til forventningerne.

»Det er normalt - det er et nyt land og en ny liga, nyt vejr og nogle forskellige ting. Men det vigtigste er bare, at vi vandt. Det har ikke været nemt, for der er meget, der er anderledes. Men mine holdkammerater og staben hjælper mig, og jeg vil gerne hjælpe dem.«

Og kritikken? Den giver han intet for.

»Jeg lægger ikke mærke til noget. Jeg læser ikke nyheder eller noget, jeg fokuserer bare på at gøre mit arbejde,« siger han og sætter ord på pokaltitlens betydning.

»Jeg er virkelig glad for det - for klubben, fansene og for titlen. Det var fantastisk at høre fansene høre midt navn. Jeg er virkelig glad, men nu skal vi fokusere på næste kamp.«

Næste kamp bliver endnu en gyser for FCK.

AGF gæster nemlig Parken og her er der på ny pladser, der kan rokere rundt i guldkampen, hvor der mangler tre kampe af sæsonen.