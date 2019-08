Mohamed Daramy scorede ved en U19-turnering i sidste uge, og torsdag scorede han vigtigt mål i Europa League.

17-årige Mohamed Daramy har i løbet af 2019 spillet sig ind omkring Ståle Solbakkens mandskab i FC København, men efter at være stagneret en smule i sin udvikling, sendte nordmanden ham i sidste uge med klubbens U19-hold til en turnering i Holland.

Efter at have scoret fire gange i ungdomsturneringen var han torsdag tilbage på banen for førsteholdet med succes, da han i tillægstiden scorede det sidste mål i FCK's 3-1-sejr over Riga FC i Europa League-kvalifikationen.

- Det har været en rigtig god uge. Jeg startede med at komme med til Randers (superligakamp i fredags, red.), men jeg kom ikke ind. Jeg havde fået at vide, at hvis jeg ikke kom ind, så skulle jeg flyve til Holland dagen efter med U19-holdet.

- Det var dejligt at få scoret dernede, men det er endnu bedre at score i Parken.

- Det er dejligt at vise, at jeg stadigvæk kan score mål, og at jeg stadig giver stor konkurrence til holdet. Selv om jeg ikke har spillet så meget, har jeg trænet hårdt hver dag og kæmpet for min plads, siger teenageren.

Han giver Ståle Solbakken ret i, at han trængte til en succesoplevelse.

- Ja, jeg havde brug for selvtillid, og jeg havde ikke noget imod at skulle spille med U19. Jeg skulle bare gå ned og vise, at jeg er den bedste, siger Daramy, der regner med flere chancer i de kommende uger:

- Jonas Wind og Dame N'Doyes skader er en god mulighed for mig. Det er selvfølgelig ærgerligt, at to store profiler er skadet, men vi har stadigvæk andre, der kan lave mål.

- Så vi må vise, at vi sagtens kan klare os uden dem, ligesom vi har vist, at vi sagtens kan klare os uden Robert (Skov, red.), siger Daramy.

FCK-manager Ståle Solbakken er glad for udbyttet af Daramys sviptur med U19-holdet. Nordmanden understreger dog også, at Daramy fortsat har meget at lære, før han er klar til kontinuerlig seniorfodbold.

- Han havde brug for at få lidt selvtillid, så vi sendte ham ned til Holland, og så ødelagde han hele turneringen der. Han var vel nærmest topscorer. Og så landede han direkte på banen i dag.

- Men defensivt så det ud som om, at han spillede U17-fodbold (mod Riga, red.). Han fløj rundt, men han lavede jo et fint mål og kunne også have scoret et til, siger Solbakken.

Daramy blev skiftet ind efter 79 minutter af opgøret mod Riga.

/ritzau/