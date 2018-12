Ståle Solbakken tæller ned.

»Der er fire kampe tilbage.«

Og han tæller ned, fordi det er lidt overlevelse i FCK nu, hvis du spørger nordmanden. Det lyder ellers lidt forkert i en klub, der ligger nummer et i Superligaen og ikke er matematisk ude af Europa League inden sidste gruppekamp mod Bordeaux.

Men det handler om kræfter og energi. Det er der efterhånden ikke så meget tilbage af hos københavnerne.

Der er et stort tryk hele tiden. Det kræver meget af spillerne og staben hele tiden at skulle levere. Robert Skov

»Der er lidt med slitagen på holdet. Vi har Viktor Fischer ude, og vi har ikke fået Kenan Kodro i gang. Så har vi to spillere færre,« siger Ståle Solbakken og forklarer, hvordan han doserer sine spillere og er ude at bruge nogle af de mindre erfarne spillere i truppen i et ellers vigtigt program

»Det bliver hele tiden en risikovurdering. Det er det, der sker. Vi er der nu, hvor det gør ondt. Vi er der nu, hvor vi virkelig skal gøre alt rigtig for at være klar til hver kamp,« siger nordmanden.

Hos københavnerne er Robert Skov en af dem, der bliver trukket lidt ekstra på. Efterårets helt store profil bliver brugt, selvom han ikke har været vant til så tæt et program før, og selvom Ståle Solbakken godt kan se, at der efterhånden lige mangler lidt power.

»Det er fysisk krævende, men kroppen vænner sig til det, og kroppen er fantastisk på mange måder. Den kan tilpasse sig rigtig mange ting. Det handler om så vidt muligt at lukke det ude, at vi er langt henne i sæsonen. Man skal give fuld skrald, hver gang vi spiller. Der skal også bruges en masse tid i det daglige på at holde sig fit, selvom kampene spilles med kort tid imellem,« siger Robert Skov, der dog ikke vil bruge træthed som nogen undskyldning, hvis han ikke lige rammer det niveau, som han ellers har givet prøver på det seneste halve år.

Her går målet til 1-0 ind, og det gør Europa-vejen svær for FCK. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Her går målet til 1-0 ind, og det gør Europa-vejen svær for FCK. Foto: ANTON VAGANOV

»Der er et stort tryk hele tiden. Det kræver meget af spillerne og staben hele tiden at skulle levere. Der er meget rejse og meget af det hele. Jeg synes dog, at klubben er sindssygt godt gearet til det. Jeg har ikke prøvet at være andre steder, hvor der er europæisk fodbold, men jeg har et super-indtryk af det hele i forhold til at få skabt et miljø, så man kan præstere i rigtig mange kampe over en sæson. Det synes jeg også, at vi gør i rigtig mange kampe,« siger Skov.

Og så tæller Ståle Solbakken ellers ned. Horsens venter søndag, og derefter mangler bare den sidste Europa League-kamp hjemme mod Bordeaux og to Superliga-kampe yderligere.

»Det handler mest om at restituere og spise og drikke rigtigt. Vi skal træne med den intensitet, som sørger for, at vi har mest muligt overskud i kampene,« siger FCK-manageren.

Det overskud skal findes igen søndag, når FC København besøger Horsens i Superligaen.