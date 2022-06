Lyt til artiklen

Så er der bøderegn på vej.

FC København har identificeret et tocifret antal baneløbere fra guldkampen mod AaB, hvilket svarer til omkring ti procent af alle baneløberne.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

»I forbindelse med vores sidste kamp i sæsonen mod AaB i Parken var der desværre et lille antal personer ud af de 35.463 tilskuere, der valgte at gå mod vores klare udmeldinger om, at alle tilskuere skulle holde sig fra banen efter kampen. Det drejede sig om cirka 100 personer, mens et mindre antal også hoppede over hegnet, men ikke løb på banen.«

»”Vi har siden da afholdt en række møder både internt og eksternt og vi har været i dialog med myndigheder og repræsentanter fra fanmiljøer og der venter flere møder. Konklusionen er, at det indlysende var helt uacceptabelt, at det skete, og vi tager afstand fra det. Primært fordi det sikkerhedsmæssigt var farligt, ligesom det også kan få markante konsekvenser for klubben og ødelagde en del af oplevelsen af guldfejringen for tusindvis af mennesker i Parken. Det var ærgerligt ovenpå en sæson, hvor vi har oplevet en opbakning, der har overgået alt i Superligaens historie,« siger direktør i FCK, Jacob Lauesen.

Arbejdet med at identificere baneløberne er fortsat i gang, og dem der allerede er identificeret kan se frem til at modtage en bøde på 10.000 kroner samt en karantæne.

Denne karantæne kan ifølge klubben variere fra to år til livstid alt efter adfærd.

FC København beklager samtidig over for alle, der havde en negativ oplevelse i forbindelse med guldkampen og den efterfølgende fejring.