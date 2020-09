Efter Johan Lange skiftede til Aston Villa, har der manglet en teknisk direktør i FC København. Men det gør der ikke længere.

For valget er faldet på 27-årige Frederik Leth, der er hentet internt i klubben.

Det oplyser FCK i en pressemeddelelse.

En stilling, der betyder, at Frederik Leth får et større ansvarsområde. Blandt andet hvad angår rekruttering og transfers af spillere og stab.

»Det her er en meget, meget vigtig og central position og ansættelse for os. Frederik er utroligt stærk analytisk og et meget begavet menneske, og det er ikke for sjov, at han internt har kaldenavnet 'The Brain'«, siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Frederik Leth er bestemt ikke et nyt bekendtskab i hovedstadsklubben, for han har været i FCK siden 2012. Her startede han i talentafdelingen, i 2014 blev han teknisk scout for førsteholdet, og hans seneste titel har været 'Head of Scouting and Analytics'.

»Frederik kender klubben ned til mindste detalje efter mange år i først Talentafdelingen og siden i Scoutingafdelingen, som han har været nøgleperson i at udvikle, senest som leder af afdelingen,« siger Ståle Solbakken om Frederik Leth.

En mand, der altså nu har taget yderligere et skridt op med titlen som teknisk direktør.

»Jeg er meget stolt over, at jeg bliver vist den her tillid, og jeg ser frem til den store udfordring, der ligger i rollen. Heldigvis er klubben fuld af dygtige mennesker, som jeg kan arbejde sammen med og sparre med i det daglige,« siger Frederik Leth til klubbens hjemmeside.

Han er ikke den første ændring, der er kommet i FCK-staben denne sommer. Ståle Solbakken og co. har blandt andet også hentet en ny fysisk træner, som de har fundet i Malmö FF.

Der er tale om den 30-årige Ben Rosen, der tiltrådte den 28. august i kølvandet på, at Anders Storskov blev fyret efter 20 år i klubben.

Derudover får klubbens talentchef Sune Smith-Nielsen samt Director of Football Operations and International Affairs Daniel Rommedahl udvidet deres ansvarsområder. Det skyldes, at Frederik Leth primært skal fokusere på førsteholdet i FCK.