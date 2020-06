FC København kæmpede lidt med nogle ivrige Lyngby-spillere, men københavnerne tog alligevel en 4-1-sejr.

FC København var stærkest og løb med en 4-1-sejr, da klubben mandag aften var på besøg hos Lyngby Boldklub.

Det var de to holds første kamp efter den lange pause. Med sejren haler københavnerne ind på FC Midtjylland i toppen af Superligaen. Der er nu ni points forskel på de to tophold.

Lyngby er uden chance for at ende i mesterskabsspillet, og klubben kæmper for et favorabelt udgangspunkt i det kommende nedrykningsspil.

FCK holdt Lyngby i et jerngreb i første halvleg af mandagens opgør og kom også foran, men anden halvleg blev en smule slingrende for de forsvarende danske mestre.

FCK var en kort stund lullet i søvn og formøblede sin 1-0-føring, da Magnus Warming udlignede, men Mohamed Daramy, Pep Biel og Karlo Bartolec scorede de tre afgørende mål - Biel på straffespark og Bartolec direkte på frispark.

FCK var altdominerende før pausen. Lige så snart Lyngby fik fødder på bolden, var presset intenst, og inden længe var bolden vundet tilbage.

Det var et spørgsmål om tid, før FCK skulle få hul på bylden. Jens Stage, som var blevet sendt ud på venstre kant, havde flere muligheder efter indlæg fra højre, og han misbrugte endda en friløber efter 25 minutter.

Rasmus Falk var anderledes konsekvent. Efter 33 minutter fik han en friløber, da Mohamed Daramy stak ham dybt med hælen, og Falk sparkede den sikkert forbi Thomas Mikkelsen i Lyngby-målet.

Som iagttager brugte man hele første halvleg på at kigge på Lyngbys banehalvdel - men i anden halvleg blev det anderledes.

FCK fik sig en forskrækkelse allerede efter 55 minutter, da Emil Nielsen pludselig var fri til venstre i feltet, men angriberen sparkede lige på Karl-Johan Johnsson i FCK-målet.

Lyngby fik blod på tanden og flere offensive kræfter blev bragt i spil. En af dem var Magnus Warming, og efter 71 minutter sparkede han bolden resolut i mål efter en tværaflevering i feltet.

FCK-træner Ståle Solbakken kom frem fra sit skjul og begyndte at skrige sine spillere frem - og det hjalp.

Bare to minutter efter udligningen fik Daramy bolden i feltet, vendte rundt og sparkede den ind i den tomme side af målet.

FCK øgede føringen ved Pep Biel, der efter 86 minutter udnyttede et straffespark, som blev fremprovokeret af Bryan Oviedo, og i overtiden pyntede Karlo Bartolec på sejren, da han sparkede et frispark direkte i nettet.

/ritzau/