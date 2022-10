Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag stemte Teknik- og Miljøudvalget nej til at give Parken dispensation til at afholde deres nyligt åbnede fanzone på parkeringspladsen mellem boligforeningen Brumleby og Parken.

Det afholder dog ikke FC København fra at arrangere deres fanzone – kaldet Fan Village – allerede til næste hjemmekamp på lørdag mod Superligaens førerhold, FC Nordsjælland.

På sin hjemmeside skriver hovedstadsklubben, at de vil fortsætte med Fan Village, som hidtil, med mobile food trucks og toiletter, som ikke kræver byggetilladelse, og som er i overensstemmelse med lokalplanen.

De mobile trucks kræver ikke en særlig tilladelse fra kommunen, og dermed er en dispensation – som ellers blev afvist mandag – ikke nødvendig.

Men beslutningen om at afholde Fan Village, falder ikke i god jord hos Mette Reissmann (S), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

»Det er ærgerligt, at Parken ikke respekterer en beslutning fra et enigt Teknik- og Miljøudvalg, men derimod vælger at handle i strid med den. Jeg havde håbet på en mere dialogbaseret løsning og en ansøgning om en anden placering, som vi kunne kigge på,« skriver Mette Reissmann til B.T.

Mette Reissmann understreger, at hun er fan af FCK, men at afholdelsen af Fan Village er for støjende og generende for beboerne i Brumleby. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Reissmann understreger, at hun er fan af FCK, men at afholdelsen af Fan Village er for støjende og generende for beboerne i Brumleby. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og netop en anden placering til FCKs fanzone, blev også diskuteret på mandagens møde.

Både Mette Reissmann og Louise Theilade Thomsen (V) fortalte tirsdag, at de til mandagens møde gav udtryk for, at de havde et ønske om, at forvaltningen ville gå i dialog med Parken om en alternativ placering til afholdelsen af Fan Village.

»Vi kan forstå, at udvalget gerne ser et samarbejde om en anden placering for en permanent Fan Village. Det er vi selvfølgelig klar til at diskutere, men indtil det måtte være på plads, vil vi så fortsætte vores nuværende mobile setup, som er i overensstemmelse med lokalplanen og de øvrige regler og lovgivning på området,« siger Jacob Lauesen, som er direktør i FCK, til klubbens hjemmeside.

Såfremt FCK ønsker at afholde en fanzone på en alternativ placering inden hjemmebanekampene i Parken, kræver det, ifølge Mette Reissmann, at Parken søger på ny.

»Bolden ligger hos dem,« skriver hun.

B.T. har taget kontakt til FC København, som ikke har yderligere kommentarer.