Nicolaj Thomsen brændte det afgørende straffespark mod FCM, men han bakkes op af sin holdkammerat og træner.

Der var drama for alle pengene, da FC Midtjylland torsdag bookede en billet til Sydbank Pokalens kvartfinaler med en 7-6-sejr over FC København efter straffesparkskonkurrence.

Alle spillere viste stor sikkerhed i straffesparkskonkurrencen, inden FCK's Nicolaj Thomsen bragede bolden forbi målrammen på det 12. spark, hvilket sikrede midtjyderne sejren.

Efter kampen udtalte Thomsen sig ikke selv til pressen, men Jens Stage, der scorede til 1-1 for FCK i den ordinære tid, bakker ham op.

- "Tommy" er ikke nogen skurk. Det kunne lige så godt have været alle andre, der brændte, siger Jens Stage og tilføjer:

- Hvis han hænger lidt med næbet, skal vi samle ham op. Han bliver en vigtig spiller igen på søndag, og jeg har også prøvet at brænde et straffespark.

FCK-træner Jess Thorup forsvarer også Nicolaj Thomsen, men erkender, at der altid vil være en skurk, når det skal afgøres fra pletten.

- Han er godt klar over, at det kan ske i fodbold, og vi står sammen. Vi vinder og taber sammen, og det første, som alle spillere og jeg selv gjorde efter kampen, var at gå hen til Thomsen. Det er sådan, det er.

- Der bliver i bund og grund en syndebuk, og det er ham, der brænder. Det var desværre Thomsen denne gang, siger cheftræneren.

I Jess Thorups superligadebut som FCK-træner blev københavnerne kørt over med 4-0 af netop FC Midtjylland, og trods nederlaget er han glad for indsatsen.

- Når man tænker på, hvor vi kommer fra for en måned siden, så var det flot, som vi rejste os og spillede rigtig fine 120 minutter. Når vi når ud i straffespark, kan alt ske. Det er selvfølgelig ærgerligt, træls og bittert, men det er sådan, det er.

- Vi var helt klart på, hvem der skulle sparke og i hvilken rækkefølge. Vi havde lagt en plan, for vi vidste godt, at det var en mulighed, siger Jess Thorup.

I modsætning til FCK havde FCM ikke trænet straffespark, fortæller cheftræner Brian Priske, der ikke overraskende er lykkelig over sejren og pokalavancementet.

- Det er fedt at se, at spillerne har karakteren og modet til at være så cool. Selv Joel Andersson, der vel aldrig har sparket et straffespark i sin karriere, var sikker på, at han nok skulle sparke den ind.

- Moralen er kraftedeme stærk hos de her mennesker. De er blevet presset maksimalt rent fysisk, men alligevel synes jeg, at det var os, der var ovenpå.

- Da der blev fløjtet af ved de 120 minutter, var det os, der havde haft de store chancer mod slutningen, og FCK-spillerne virkede trætte, siger Priske.

FCM-keeper Jesper Hansen glæder sig også over straffesparkkonkurrencens forløb, selv om han ikke som sådan reddede et forsøg fra FCK.

- Det var da lidt irriterende undervejs, at jeg ikke rigtigt var tæt på én, men så måtte jeg jo psyke ham til sidst.

- Jeg synes også, vi sparkede godt. Vi var iskolde, og vi fik Karl-Johan Johnsson (FCK's målmand, red.) til at springe tidligt, så det var dejligt at se, siger han.

Med sejren er FC Midtjylland klar til kvartfinalerne i Sydbank Pokalen, hvor OB venter på den anden side af nytår.

/ritzau/