Ansvaret for dårlige resultater lå udelukkende hos Solbakken, siger Parkens bestyrelsesformand, Bo Rygaard.

- Til trods for, at der er flere udsagn i interviewet, som vi hverken kan genkende eller er enige i - så ønsker vi ikke at kommentere yderligere.

Det siger bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard, i en skriftlig kommentar til udtalelser, som FC Københavns tidligere træner Ståle Solbakken fremsætter i et interview søndag på TV3+.

Her siger nordmanden flere gange, at FCK-ledelsen talte usandt i dagene efter fyringen af ham.

Blandt andet gav ledelsen ifølge Solbakken udtryk for, at der "nærmest" var enighed om hans afsked.

- Det blev i pressemeddelelsen fremlagt som om, at vi nærmest var enige om det. Men jeg kunne ikke have været mere uenig, siger Solbakken.

Bo Rygaard understreger, at beslutningen om at sige farvel til Solbakken var den rigtige.

- Ansvaret for resultaterne var, efter hans eget ønske, hos Ståle som manager med opgaven som både sportslig leder og cheftræner. Bestyrelsen har i et og alt efterkommet hans ønsker om spillerindkøb og andre dispositioner. Derfor var der kun et sted at placere ansvaret for de svigtende resultater.

Rygaard anerkender de "flotte resultater", som FCK har opnået under Solbakken.

- Men ingen er som bekendt over FCK som klub. Som bestyrelse er man dog nogle gange nødt til at træffe beslutninger med hovedet fremfor med hjertet for at gøre det rigtige for klubben, lyder det fra Rygaard.

