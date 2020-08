'FCK-United? Jeg kunne aldrig drømme om at håbe, de klubber nogensinde vandt en fodboldkamp. Men hvem håber jeg mest taber? Jeg håber på nederlag til Judas Stage og Kamil Paycheck.'

Sådan skrev Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tidligere i dag på Twitter forud for aftenens opgør mellem Manchester United og FC København. Så slettede han sit tweet igen.

Beskeden er dog ikke gået ubemærket hen, og nu tager FC København afstand fra udtalelsen, melder Formand for Parken Sport & Entertainment Bo Ryggard på FCKs hjemmeside.

»FC København tager afstand fra det sprogbrug fra en folkevalgt minister,« fremgår det.

»Begge spillere har været udsat for alvorlige trusler, og den ene har oplevet et brandattentat mod sin lejlighed (Jens Stage, da han skiftede fra AGF til FCK, red.), mens to personer sov i den og kun ved et tilfælde ikke kom alvorligt til skade.«

Derudover forklarer Rygaard, at han finder det helt 'uforståeligt og uacceptabelt,' og at man forventer en 'lige så officiel undskyldning fra ministeren, som hans angreb var det.'

Gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup bed også mærke i Tesfayes tweet.

Han blev også overrasket over ministerens tweet, når man tænker på det faktum, at Jens Stage har været udsat for et brandattentat.

Godt @mattiastesfaye har slettet dette. Havde ikke været god stil af en minister at kalde en fodboldspiller Judas. Da slet ikke, når han allerede er blevet udsat for et brandattentat. Det er trods alt “kun” fodbold... #dkpol pic.twitter.com/UHGxZsGomI — Peter Skaarup (@skaarup_df) August 10, 2020

»Når man er minister i et højt embede skal man passe på med at skrive, som han gør,« siger Peter Skaarup til B.T., som til gengæld synes, at det var godt, at Tesfaye slettede sit tweet igen.

Han forklarer, at der simpelthen er tale om dårlig stil fra ministeren.

»Det var heller ikke godt, at han ikke engang holder med FCK i sit tweet. Man kan godt lade være med at være FCK-fan, men når en engelsk klub spiller mod en dansk, burde man nok holde med den danske. For man må jo læse det sådan, at han håber på, at FCK taber.«