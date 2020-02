FC København og Adidas forlænger samarbejdet til sommeren 2024.

Siden 2012 har klubben haft Adidas' berømte tre striber på trøjeærmerne, og det kommer til at fortsætte de næste fire år, meddeler klubben på sin hjemmeside.

»Vi er utrolig glade for det her partnerskab, hvor vi har lagt vægt på betydningen af at interagere med vores by, København, ligesom det er et af grundstenene i Strategi 2019+,« siger Katja

Moesgaard, der er Chief Operating Officer i FCK.

I 2016 blev trøjeaftalen også forlænget med fire år, og det enorme brand har de sidste otte år været en del af en succesfuld FCK-periode, hvor det er blevet til fire mesterskaber.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har sammen skabt et aftalefundament, der kan styrke vores position i København og internationalt. Adidas er blandt verdens førende brands, de leverer påklædning i topklasse til vores spillere, og de passer godt til os som en urban klub samt til ambitionen om at spille med de bedste i verden på alle områder,« fortæller Katja Moesgaard.

Hos adidas ser man også frem til en fælles fremtid og yderligere udvikling af partnerskabet.

»Vi er meget stolte over at fortsætte det her succesfulde og lange partnerskab med F.C. København. Vores mål er at maksimere samarbejdet, så vi ikke bare har en effekt på fodbolden, men også på kulturen omkring den,« fortæller Krystof Mejstrik, der er General Manager i Adidas Nordics, og fortsætter:

»Vi er meget begejstrede over at engagere os med klubben, fansene og København som by. Klubbens ambitioner og status passer perfekt til vores mål om at være markedsleder inden for

fodbold. FCK styrker vores position i toppen af europæisk fodbold, og vi ser frem til at vinde endnu flere titler sammen.«

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om et anseeligt millionbeløb de kommende fire år, og den nye aftale er den største i dansk fodbold nogensinde – også større end landsholdets.