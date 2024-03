FCK har udviklet sig i Champions League og kan nu matche modstanderne uden at skulle skifte spillestil.

FC Københavns spillere ser med stolthed tilbage på den Champions League-kampagne, der sluttede onsdag aften med et 1-3-nederlag ude til Manchester City.

For selv om det samlede 2-6-nederlag står frisk i erindringen, har den danske klub formået at sætte et aftryk i Europas bedste klubturnering og opnået stærke resultater gennem offensivt og underholdende spil, hvor klubben tidligere havde for vane at være mere defensive og henholdende i europæisk fodbold.

FCK blev nummer to i det indledende gruppespil med Bayern München, Manchester United og Galatasaray. Dermed gik klubben for anden gang i historien videre til knockoutfasen.

- Vi kan være stolte af vores europæiske kampagne. Vi kan tage sindssygt meget med fremadrettet. Vi gik videre fra en mareridtsgruppe, og vi gik videre på vores egen måde, vi stillede os ikke bare ned. Vi var det næstbedste hold i gruppen med og uden bold.

- Vi har forbedret os i forhold til sidste sæson, siger William Clem med henvisning til, at københavnerne fik fem point færre i gruppespillet i sidste sæson.

Holdkammeraten Mohamed Elyounoussi hæfter sig ved, at FCK har overgået egne og omverdens forventninger.

- Vi har lagt en enorm indsats i Champions League hele vejen igennem, og vi kan være stolte af, at vi kom så langt. Det er ikke ofte, at man ser et hold som vores komme så langt i Champions League, hvis man også tager vores gruppe in mente.

- Når vi kommer længere frem i tiden, kan vi se endnu mere stolt tilbage på Champions League, end vi gør lige nu efter et nederlag, siger nordmanden.

Også cheftræner Jacob Neestrup blåstempler FCK's resultater og præstationer gennem de otte Champions League-kampe og seks kvalifikationskampe.

- Jeg kan kigge tilbage på en europæisk kampagne, hvor vi både i forhold til resultater og præstationer i majoriteten af halvlegene kan være tilfredse.

- Jeg synes, at vi har sat et spillemæssigt godt aftryk, og det synes jeg også, at vi gjorde her mod Manchester City i returkampen. Vi har været gode i kvalifikationen og i gruppespillet, og vi har vist dansk fodbold frem fra sin bedste side, siger FCK-træneren.

Før kampene mod Manchester City var FCK senest i ottendedelsfinalen i Europas bedste klubturnering i 2011.

- Jeg tror ikke, at der går 13 år igen, før vi kommer så langt, siger Neestrup.

Én ting nager ham dog.

Samtidig med FCK's bedrifter i europæisk fodbold har holdet ikke levet op til egne forventninger i Superligaen. Her ligger FCK aktuelt nummer tre, og det gør det svært for Neestrup at isolere de europæiske præstationer.

- Det, vi kan gøre bedre, er, at vi skal op på førstepladsen i Superligaen. Det spiller også ind på bedømmelsen af vores Champions League. Det er det eneste, der lige mangler.

- Selvfølgelig skal vi adskille Superligaen og den europæiske kampagne, som har været rigtig, rigtig god. Men hvis den skal have topkarakter, så skulle vi også have været foran med tre point i Superligaen, siger Neestrup.

