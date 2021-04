FC København-træner Jess Thorup fortæller, at holdet er begyndt på forberedelserne til den kommende sæson.

FC Københavns guldhåb blev næsten helt slukket i torsdags, da holdet led et ydmygende nederlag på 1-4 til guldfavoritterne fra FC Midtjylland.

Søndag fik løverne dog lidt oprejsning med 2-1-sejren over AGF, men med otte point op til FCM på førstepladsen, som ovenikøbet har en kamp i hånden, virker guldet stadig til at være uden for rækkevidde med bare fem kampe tilbage.

Det virker københavnerne til at være klar over, og holdets cheftræner, Jess Thorup, fortæller, at man allerede er begyndt at kigge frem mod næste sæson.

- Vi skal selvfølgelig have det bedste ud af de sidste fem kampe, men vi er allerede ved at forberede os til næste sæson, som jeg glæder mig sindssygt meget til.

- Jeg er dog stadig fokuseret på resultaterne lige nu, men på samme tid er jeg ved at skabe et fundament for fremtiden, fortæller FCK-træneren.

51-årige Thorup blev ansat midt i sæsonen, og han stod derfor ikke i spidsen for holdet i sæsonens første syv superligakampe.

Det betyder dog ikke, at han ikke vil stå på mål for FCK's skuffende sæson.

- Jeg vidste jo, hvad jeg gik ind til, og derfor er det ikke unfair, at jeg bliver bedømt på den her sæson.

- Om man spiller én kamp eller ti kampe, så bliver man målt på resultaterne i alle klubber.

- Jeg er dog med på, at i FCK bliver det hurtigere sort-hvidt, men det var jeg godt klar over, da jeg tog jobbet, siger han.

Han tror nu på, at den sejr, holdet fik søndag mod AGF, kan være meget vigtig ovenpå fadæsen i Herning.

- Man kunne se, at spillerne havde hinandens ryg derinde, og det var sindssygt vigtigt. Det kan give os tro på meget mere, siger han.

FCK er efter sejren i Aarhus på tredjepladsen tre point foran AGF, og derfor var AGF-træner David Nielsen naturligvis skuffet over at miste et skridt i bronzekampen.

- Alle er skuffede, og jeg tror også, at vores fans er skuffede over, at vi ikke formåede at få noget med fra kampen, siger han.

Han tror dog, at AGF trods nederlaget nærmer sig FCK i et større perspektiv.

- AGF og Aarhus har været et sted, hvor FCK har været vant til at komme og køre tre point sikkert hjem uden at bruge specielt mange kræfter.

- Sådan er det ikke mere, og det er jeg vildt stolt af, og derfor var det trods nederlaget også en fed kamp derude, afslutter AGF-træneren.

De to hold tørner allerede sammen igen om en uge, når Parken den 3. maj lægger græs til det omvendte opgør mellem klubberne i Superligaens mesterskabsspil.

/ritzau/