»Det er det, vi lever for.«

Sådan siger Viktor Fischer om den opgave, der tirsdag venter på FC København i Telia Parken.

Efter et godt resultat med 1-1 i Serbien kommer Røde Stjerne forbi den danske hovedstad tirsdag aften i en kamp, hvor den samlede vinder er sikker på et europæisk gruppespil.

»Selvfølgelig skal vi spille for at vinde Superligaen hvert år. Det spiller vi også for. Men det, der virkelig lever for os lige nu, er kampen på tirsdag. Det er isbade nu, få snakket ud og få den her lukket hurtigt. Så skal vi have lagt en plan for, hvordan vi er bedst på tirsdag, og hvordan vi går videre,« sagde Viktor Fischer allerede fredag efter superligasejren over Lyngby.

Det er Europa, det handler mest af alt handler om for Viktor Fischer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det er Europa, det handler mest af alt handler om for Viktor Fischer. Foto: Mads Claus Rasmussen

I første opgør mod Beograd var der en forrygende stemning, der hjalp hjemmeholdet til chancemæssigt at være ovenpå.

I returkampen håber man garanteret i FCK på at kunne opnå en solid opbakning, der kan hjælpe Champions League-drømmene. Og Ståle Solbakken forventer også en noget mere lige affære i Parken.

»Det bliver de små marginalers kamp. Det bliver en jævn, tæt fight, hvor det er små marginaler, som afgør det. De var lidt bedre end os dernede. De skabte ikke ret meget, men de kan altid score på en dødbold, og de har nogle gode individuelle spillere,« siger FCK-træneren.

Men hvordan vurderer FCK selv deres chancer forud for returkampen?

Det bliver 50-50 mod Røde Stjerne, mener Ståle Solbakken. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Det bliver 50-50 mod Røde Stjerne, mener Ståle Solbakken. Foto: Anders Kjærbye

»Vi koncentrerer os om os selv. Så får vi at se, hvor vi står efter tirsdag. Det er 50/50. Det mener jeg. Det var lidt det samme sidste år med dem. De spillede 0-0 og 2-2 mod Salzburg. De er ikke lige så gode, som de var, da de slog Liverpool og Napoli, selvom det er stort set de samme spillere,« siger Ståle Solbakken, der dog også erkender, man ikke selv er helt på tidligere niveau.

»Vi har skiftet seks-syv mand. Vi har et helt andet hold, så vi er heller ikke på Atalanta-niveau. Men vi har en fantastisk organisation og et fantastisk sammenhold og vilje,« siger FCK-træneren.

Slår FC København Røde Stjerne, er man sikker på som minimum at komme i Europa League-gruppespillet. Det vil blive afgjort i en kamp mod schweiziske Young Boys.

Skulle FC København dog ryge ud af Champions League-kvalifikationen tirsdag, venter der et opgør mod vinderen af Riga FC og HJK Helsinki i Europa League-kvalifikationens playoffrunde.