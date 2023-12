Kom til FCK, lyder opfordringen – og det bliver godt modtaget.

Det ses tydeligt hos mexicanske Stephano Carrillo, der var en af de store stjerner ved U17-VM, der netop er afviklet.

Fox Sport i Mexico fortæller, at FC København sammen med store klubber som Feyenoord, Newcastle og Wolverhampton er interesserede i at få fingrene i den snart 18-årige angriber, der har scoret 23 gange i 29 U17-landskampe.

Transfervinduet har desuden fået tilsendt fotos af, at den unge angriber med den store fysik har liket opfordringer til at komme til FCK, som fans af de danske mestre har sendt ham.

Et hurtigt tjek på hans sociale medier viser også, at han også på de offentlige kommentarer med den slags tilskyndinger kvitterer med et hjerte.

Santos Laguna-spilleren kan efter FIFA-reglerne først skifte til europæisk fodbold, når han bliver 18.

Lyt med i Transfervinudet, hvor hans særlige signatur-jubelscene også bliver vendt.