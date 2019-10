Engang var han en fanfavorit, men torsdag aften var Benjamin Verbic modstanderen.

Da FC København hentede 1-1 og et enkelt point med hjem til Danmark, var det med Benjamin Verbic hos Dynamo Kiev.

Og efter kampen var den tidligere FCK-spiller så en tur forbi sine tidligere fans for at sige tak.

»Jeg talte med Daniello (Daniell Askholm, der er SLO-ansvarlig og udviklingskonsulent i FCK, red.), og jeg sagde til ham, at jeg ville give ham min trøje. Jeg gik derned for at hilse på, og de sang min sang. Det var en dejlig følelse,« sagde Verbic og fortsatte.

»Jeg synes, de viste mig stor respekt i dag, da de sang til mig. Jeg respekterer klubben og fansene meget, og jeg synes, det er dejligt at se dem. Det bliver endnu mere fedt at komme tilbage til Parken. Det bliver en endnu mere følelsesladet kamp at spille for mig at spille i Danmark igen. Jeg håber, at vi vinder den kamp.«

Benjamin Verbic fik foruden et gensym med et par af sine gamle holdkammerater også et gensyn med sin tidligere manager, der på sædvanlig Solbakken'sk havde sendt en kæk stikpille af sted mod Verbic inden kampen.

Og under kampen var der da også flashback hos Benjamin Verbic.

»Jeg hørte Ståles stemme i løbet af kampen, og jeg troede, at han råbte ad mig. Det bragte minderne tilbage.«

Om det var gode eller dårlige minder med manageren, sagde han intet om, men minderne fra Danmark var klart til den positive side. Og Verbic holder da også døren på klem for, at han vender tilbage på et tidspunkt.

»Jeg elsker FC København som klub, og jeg elsker byen. Jeg lukker ikke nogle døre, men jeg er stadig ung, og jeg har stadig mange år tilbage af min karriere. Jeg havde en god tid i København,« siger Benjamin Verbic.

Og det danske sprog kan han endnu, selvom han ikke længere har en dansk kæreste, som tilfældet ellers var i starten i Kiev.

»Det er godt. Det har jeg ikke glemt,« lød det på dansk fra den slovenske offensivspiller.