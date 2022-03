Hotelgæster på hotel Radisson på Amager Boulevard i København fik natten til torsdag nattesøvnen forstyrret.

Omkring klokken 1.30 var der nemlig fyrværkerishow på parkeringspladsen foran hotellet, og det var ikke uden grund. For her forsøgte en gruppe FCK-fans at forstyrre optakten for den hollandske storklub PSV, der i øjeblikket er i København forud for det afgørende opgør i Conference League mod FCK i Parken torsdag aften.

Forsøget på at ødelægge PSV-spillernes nattesøvn gik dog ikke som håbet for FCK-fansene. For PSV-stjernerne sover slet ikke på det Radisson-hotel, de var mødt op ved. (se pyroshowet i videoen øverst, red.)

Det fortæller vagtchef Henrik Brix til B.T.

Sådan så det ud foran Radisson - dog det forkerte sted. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Sådan så det ud foran Radisson - dog det forkerte sted. Foto: presse-fotos.dk

»Vi er vidner om hændelsen. Men vi har ikke været ude til det. Spillerne sover på et andet hotel. Vi har først hørt om det efterfølgende, men vi har ikke fået nogen anmeldelse. De prøvede, men det var altså ikke det rigtige sted,« siger Brix om episoden.

Dermed må man antage, at PSV-spillernes nattesøvn forblev intakt, da de er indlogeret på et andet hotel i det centrale København. Det er langt fra første gang, at fodboldfans forsøger at forstyrre optakten for en rival. Heller ikke herhjemme.

Sidste år var Red Bull Salzburg i byen for at spille mod Brøndby i Champions League-kvalifikationen, og her blev der også fyret fyrværkeri af, da politiet blev tilkaldt.

FCK og PSV mødes 18.45 i Parken. Det første opgør mellem de to hold i Eindhoven endte hele 4-4. Den samlede vinder kan se frem til en plads i kvartfinalen i den nyoprettede europæiske turnering.